حبس المتهمين بالتحرش بفتاتي المنصورة 4 أيام

قرر المستشار إيهاب عطوة رئيس نيابة أول المنصورة، وتحت إشراف المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنصورة، اليوم السبت، حبس المتهمين بالتحرش بفتاتين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد ثبوت تحرشهم بالفتاتين في مدينة المنصورة، ليلة رأس السنة.



وأكدت تحريات المباحث التي أرفق بها مقاطع فيديو مصورة ومحتوى كاميرات المراقبة، تورط المتهمين في التحرش، واستعلمت النيابة العامة من أصحاب المحلات التجارية المتواجدين بالمنطقة وشهود العيان على الواقعة.



وفحصت النيابة فيديوهات كاميرات المراقبة المنتشرة بالمحلات التجارية محل حدوث الواقعة، واستمعت لصاحب محل الموبايلات وأصحاب المحال وحراس العمارات.



وكان اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، يفيد بانتشار فيديو على موقعي التواصل الاجتماعي "فيسبوك وتويتر" يظهر واقعة تحرش جماعي بفتاتين بشارع الجمهورية بالقرب من بوابة جامعة المنصورة ليلة رأس السنة الميلادية.



وكانت الأجهزة الأمنية قد توصلت إلى هوية الفتاتين وهما "ز. ع" 20 عامًا، طالبة بمعهد هندسة السلاب، ومقيمة بمدينة الكردي بالدقهلية، وصديقتها "م. م" 20 عامًا، طالبة بكلية التربية الرياضية بجامعة المنصورة.



وألقى القبض على 7 متهمين في الواقعة عقب تحديد هويتهم من الكاميرات بينهم 4 طلاب "18 عامًا" وطالبان "20 عامًا"، وماسح أحذية "20 عامًا"، وعرضوا على النيابة العامة التي استمعت لأقوال الفتاتين، وأمرت بحبس المتهمين لحين ورود تحريات المباحث.