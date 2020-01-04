افتتاح معرض «الحصاد» لـ هشام عبدالمعطي

يحتضن جاليري ضي- أتيليه العرب للثقاقه والفنون٬ في السابعة مساء السبت المقبل٬ معرض "الحصاد" للفنان هشام عبدالمعطي، ويجمع فيه بين النحت والتصوير٬ والعائد لتوه من السعودية بعد مشاركته في سمبوزيوم للنحت بدعوة من وزارة الثقافة هناك مع كبار الفنانين العالميين.



أقام "عبدالمعطي" أكثر من معرض، وشارك فى معارض جماعية، وحصل على عدة جوائز منها بينالي القاهرة الدولي للخزف 1998، وجائزة لجنة التحكيم لبينالي القاهرة الدولي للخزف عام 2000، وجائزة بينالي بور سعيد، وشهادة تقدير من سمبوزيوم أسوان الدولى الثامن للنحت 2003.



وعن معرضه يقول "عبدالمعطي": ظل حلمًا كبيرًا وصعبًا أن يجعل العمل الفنى مثل الكتاب فى انتشاره ومن ثم فى فلسفته وأصالته أيضًا.

