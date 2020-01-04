«خاتم قاسم سليمانى».. الدستور «نيوز ليتر 70» نشرة أسبوعية لتحليل بيانات الحكومة

أهلًا بكم فى نشرتنا البريدية الـ70 من «الدستور News letter» لتحليل البيانات الرسمية لوزارات الحكومة، وعرض أهم ما حوته تلك البيانات خلال أسبوع، وذلك من واقع النصوص والبيانات التى ترسلها منذ صباح السبت وحتى مساء الأربعاء، سواءً من بريدها الإلكترونى الرسمى أو عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعى.



تقول رواية متواترة إن مرشد الثورة الإيرانية، على خامنئى، منذ أكثر من 22 عامًا أهدى شابًا أربعينيًا بدت عليه ملامح الفقر والصلابة خاتمين مُتوجين بقطعتين من حجر «العقيق» الثمين قال له إنهما إرثين عن سيدنا الحسين.









كان هذا الشاب قد جاء يتوسل الإفراج عن والده الذى كادت الشرطة الإيرانية تلقى القبض عليه بسبب دَين لم يتمكن من سداده من أحد البنوك الإيرانية الحكومية، إلا أنه وهب نفسه للدفاع عن الإسلام ولمقاومة كل من يقف فى وجه الثورة الإسلامية.





ومنذ ذلك الحين لم يخلع هذا الرجل، رغم تخطيه الستينات من عمره، هذين الخاتمين من إصبعيه بيديه اليمنى واليسرى، بل أصبح مغرمًا بهما لدرجة وصفه لهما بـ«الحافظين»، ولذلك كلما وثق فى أحد أعطاه خاتمًا شبيهًا كهدية رمزية بأنه أحد رجاله المقربين، وأن هذا تذكار خاص أغلى من مال الدنيا.





لم يكن هذا الرجل سوى قاسم سليمانى أو «حاج قاسم»، كما كان يلقبه الأمريكيون، قائد فيلق القدس، وهو وحدة قوات خاصة للحرس الثورى الإيرانى، مسئول عن عمليات خارج الحدود الإقليمية، واغتالته الولايات المتحدة الأمريكية، الجمعة.





أما عن لقبه بـ «رجل الخواتم» فلأنه قد أعطى أحد ثلاثة خواتم من نفس طراز خاتميه ذوى العقيق اليمنى للمراسل بقناة الميادين اللبنانية «على مرتضى»، الذى نشر على حسابه بموقع التواصل «تويتر» صورة ليده يرتدى فيها خاتمًا تحت عنوان «من أعز وأغلى ما وصلنى فى حياتى اﷲ يطول بعمرك يا حاج قاسم سليمانى»، كمكافأة له على تصويره تقريرًا على الحدود الفلسطينية يعرض كلمات لسليمانى.





أما الخاتم الثانى فكان من نصيب «عارف الكريز»، وهو أحد المقاتلين فى سوريا، وأشهر المختصين بالعلوم العسكرية البحرية بالجيش السورى، الذى وصف الهدية بأنها «ذكرى من الأخ والصديق قبل القائد»، لأنها كانت خاتمًا من أحد الخواتم التى يرتديها سليمانى قبل اغتياله.









فيما كان الخاتم الثالث للمخرج الإیرانی لفيلم «الحارس» إبراهیم حاتمی کیا، الذى التقاه سليمانى فى فبراير 2016، وفی هذا اللقاء أهداه خاتمًا وصف من يرتديه بأنه من «مدافعی الحرم»، بعدما أثار الفيلم ضجة عالمية، خاصة فى مصر، لأنه كان يمجد قائد فيلق القدس الإيرانى قاسم سليمانى ويظهره بأنه نصير الضعفاء والثوار.





وحسب ما ذكرته صحيفة «النيويوركر» الأمريكية، فإن سليمانى بدأ حياته فى الحرس الثورى الإيرانى عندما أطاحت الثورة بالشاه فى 1979، حيث انضم إليه وترقى بسرعة شديدة رغم كونه لم يحصل على تدريب متقدم، ربما لا يتجاوز تدريبه 45 يومًا، إلا أنه «كان شابًا متحمسًا وأراد أن يخدم الثورة كما الجميع»، حسبما قال عن نفسه فى مقابلة فى 2005.. وأثناء الحرب العراقية، وبعد 18 شهرًا من الثورة، ذهب سليمانى إلى مهمة بسيطة على الجبهة لمدة خمسة عشر يومًا تتضمن إمداد المقاتلين بالماء، إلا أنه لم يعد إلا مع نهاية الحرب.





عرضنا صور خاتم قاسم سليمانى، الذى ظهر فى إصبع يده اليمنى التى بدت أنها مبتورة جراء تفجير صاروخ «كاتيوشا» لسيارة سليمانى ومن معه بالقرب من مطار بغداد- على «حسام حجاب»، أحد العاملين بمجال صيانة الذهب والأحجار الكريمة فى القاهرة الكبرى، الذى قال إن هذا الخاتم يعرفه الكثيرون باسم «خاتم سليمانى» نسبة إلى سيدنا سليمان، كما أن حجر العقيق الذى يتوجه يشتهر بلونين هما الأحمر والعسلى، لافتًا إلى أن ما يقال عن أن مرتدى الخواتم ذات الفصوص يفعلون ذلك بسبب روايات متواترة عن ارتداء النبى خاتمًا شبيهًا، هو رواية خاطئة، خاصة أن خاتم النبى محمد، صلى الله عليه وسلم، كان من الفضة وبلا أى فص يتوّجه.









يقول «حجاب» إن الخاتم ذا الفص العقيق أشهره اليمنى والإيرانى، وإنه أحيانًا يكون معه غطاء من الفضة على الحجر الكريم، وهذا يكون سعره مرتفعًا للغاية، وهناك عدة أنواع كالزمرد والياقوت، وكل شىء، وفقًا لمعتقد المسلمين، له تخصصه، فمنه ما يجلب الرزق ومنه ما يتم تخصيصه للحرب أو للزينة، مشيرًا إلى أن العرب القدامى يعتقدون فيه راحة نفسية وتحصينًا ضد الحسد.





ويشير الخبير بمجال صيانة الذهب والأحجار الكريمة إلى أنه تم استخدام أحجار العقيق منذ عصر الفراعنة فى صناعة الأختام والمنحوتات وبالأخص الجعران، كما نقلت لنا الدراسات عن العصر الرومانى أن الشمع الساخن لم يكن يلتصق بالعقيق الأحمر، ولكنهم استخدموه فى الأختام والرسائل.









سليمانى الذى لم يعرف العالم عنه شيئًا إلا فى 2014، بعدما وضعت مجلة «النيوزويك» صورته غلافًا لها وكتبت عليه مانشيت من كلمة واحدة «نيمسيس» وتعنى «إله الانتقام» عند الإغريق، كما وصفته مجلة «فوربس» الأمريكية بأنه ثانى أقوى وأخطر رجل فى العالم لعام 2011، كما ترددت عنه ألقاب «العدو اللدود» و«قائد الظل» و«أقرب المقربين إلى المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية، على خامنئى»- لم يتعرف على جثته سوى من خلال أحد خاتميه، خاصة أنه قد حان الوقت لكى يفارقهما بعد 22 عامًا من ارتدائهما.









ما الجديد لدينا هذا الأسبوع؟





منع مبتهل من دخول أى مسجد من مساجد وزارة الأوقاف.. ما القصة؟





حالة من الغضب حدثت بين مريدى وأتباع الطرق الصوفية، فى مصر، بسبب إعلان وزارة الأوقاف عن إبعاد المنشد والمبتهل الصوفى محمد على جابين عن الإنشاد فى مساجدها، وذلك بسبب قيام المبتهل الدينى بالدعاية الانتخابية لأحد المرشحين لانتخابات مجلس النواب القادم على المنبر، الأمر الذى أثار حالة من الغضب بين المصلين فى نطاق المسجد الذى حدثت فيه الواقعة.





وكانت الوزارة قد أطلقت تنبيهًا مشددًا على جميع مديريات الجمهورية وجميع إداراتها ومساجدها والعاملين بها بعدم تمكين المبتهل محمد على جابين من ممارسة أى عمل ابتهالى أو غيره فى أى مسجد من المساجد، وذلك بسبب فعلته التى تسببت فى إحداث مشاكل بين المصلين.





وقالت الوزارة، فى بيان أصدرته الأحد، إن ذلك لخروجه على مقتضى الضوابط التى أقرتها وزارة الأوقاف لتنظيم العمل بالمساجد، وعدم استخدامها فى غير ما خُصصت له، وعدم محاولة استغلالها فى الدعاية لأى شخص أو حزب أو جماعة، علمًا بأن المذكور ليس من العاملين بوزارة الأوقاف، ولا علاقة له بها.





فى المقابل، قال محمد على جابين، لـ«الدستور»، إنه لم يرتكب أى خطأ يُذكر حتى يتم إيقافه، وقرار منعه من الابتهال فى الأوقاف قرار ظالم ومجحف، وإنه يتواصل حاليًَا مع بعض المسئولين فى الدولة لحل هذه المشكلة، مشيرًا إلى أنه لم يفعل شيئًا سوى أنه رحّب بأحد المرشحين لمجلس النواب، وهو صديق شخصى، ورجل طيب يخدم الفقراء والمساكين، موضحًا: «ترحيبى به ليست فيه أى مصلحة لى، ولكن للأسف أصحاب القلوب السوداء لم يعجبهم».





هكذا واجهت الشباب والرياضة «سماسرة دم البشر» بتطبيق إلكترونى





أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن مشاركتها بمبادرة «دمنا واحد»، عبر إطلاق التطبيق الإلكترونى Same Blood، الذى يعمل على ربط المتبرع بالمريض مباشرة حتى لا يقع المريض الذى يكون فى أمسّ الحاجة للتبرع فى يد سماسرة دم البشر، وقد تم إطلاق النسخة التدريبية من التطبيق فى هذا الرابط shorturl.at/moBKP.





حقيقة تحصين الحكومة «صندوق مصر السيادى» من الرقابة والمساءلة





نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ما أُثير فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى من أنباء حول إقرار الحكومة بعض التعديلات على قانون إنشاء «صندوق مصر السيادى»، وأنها من شأنها تحصين الصندوق ضد الرقابة والمساءلة من أى جهة.





وذكر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، فى تقريره لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات، أنه تم التواصل مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، التى نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مؤكدة أنه لا صحة لإقرار الحكومة قانونًا يحصن «صندوق مصر السيادى» من الرقابة، وأوضحت أن الصندوق السيادى، وأيضًا الصناديق الفرعية التابعة له، تخضع للرقابة بشقيها المالى والقانونى، لمراقبة أعمالها، وتتم مراجعة حساباته من قِبل مراقبَى حسابات، أحدهما من الجهاز المركزى للمحاسبات، والآخر يتم تعيينه من بين المحاسبين المقيدين لدى البنك المركزى أو الهيئة العامة للرقابة المالية، وبقرار من الجمعية العمومية.





وأوضح المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، فى تقريره، أنه تم إقرار تعديلات على مشروع قانون «صندوق مصر السيادى» رقم 177 لسنة 2018، بهدف أن يقوم الصندوق بإدارة بعض أصول الدولة دون الحاجة إلى نقل ملكيتها إليه وتحتفظ الجهة بملكيتها للأصل، ونصت التعديلات على توسيع دائرة أهداف الصندوق، بحيث تشمل المساهمة فى التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال حسن استغلال وإدارة أموال وأصول الدولة.





وتمت إضافة اختصاص جديد إلى مجلس إدارة الصندوق، بحيث أصبحت هناك إمكانية أن يعهد بإجراء تقييم الأصول فى دفاتر الصندوق إلى أحد بيوت الخبرة العالمية فى الأحوال التى تقتضى ذلك، وكذلك منحها امتيازًا جديدًا للصناديق الفرعية أو الشركات التى يسهم فيها الصندوق بنسبة تزيد على 50%، وذلك «بأن تُرد الضريبة على القيمة المضافة التى تسدد من الصناديق الفرعية، أو الشركات التى يسهم فيها الصندوق بنسبة تزيد على 50% من رأسمالها، فى حدود نسبة مشاركته فيها»، وهذا بعد أن كان القانون القائم لا يعفى الصناديق الفرعية والشركات التى يسهم فيها الصندوق من جميع الضرائب والرسوم، باستثناء توزيعات الأرباح.





فيديو الأسبوع؟





بمناسبة العام الجديد، كل عام وأنتم بخير، يرشح لكم فريق النشرة فيديوهين من منصة الساحة. قائمة أهداف العام الجديد.. خطة مواجهة الفشل السنوى













مصر تبحث عن رائد فضاء





أعلنت مصر عن عزمها على إرسال رائد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية، عن طريق إطلاق مسابقة لاختيار المؤهلين للمهمة، الفيديو سيساعدك كثيرًا فى مهمتك إذا كانت لديك رغبة













صورة الأسبوع؟





يرشح لكم فريق النشرة صورة بعدسة على الخشاب بعنوان «إلى قبلة النور يا ولدى نسير».. الجد «المُسن» يصحب حفيده «الكفيف» إلى الأزهر الشريف.









فريق النشرة: محمد عبدالعزيز - وسام عطية - نغم رأفت - دعاء عبدالوهاب - سلمى أشرف - رغدة محمد - ياسمين محمود - منة سالم - أمينة ذكى.

إشراف وتحرير: أحمد عاطف رمضان

تنسيق: أحمد غنام





[email protected] انتظرونا ونشرة جديدة السبت المقبل، ولأى ملاحظات أو استفسارات أو التواصل مع فريق «الدستور News letter» نرجو مراسلتنا على البريد الإلكترونى التالى:



