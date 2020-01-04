التحري عن سرقة محل «بلايستشن» في الجيزة

طلبت النيابة العامة في الجيزة، تحريات الأجهزة الأمنية حول سرقة مجهولين محل ألعاب "بلايستيشن" بالجيزة، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، وأمرت بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة، للتوصل لهوية الجناة.



تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد بتعرض محل ألعاب "بلايستيشن"، للسرقة على يد مجهولين، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء المعاينة والتحريات، تبين أن المتهمين استولوا على عدد من أجهزة الألعاب، بالإضافة إلى جهاز لاب توب، مستغلين انصراف مالك المحل وغلقه.



تحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.