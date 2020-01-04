النواب الليبى يفوض القوات المسلحة بتعطيل المطارات والموانئ

صوت مجلس النواب الليبي بالإجماع على تفويض القيادة العامة للقوات المسلحة لتعطيل المطارات والموانئ والمنافذ البرية الواقعة تحت سيطرة الميليشيات، كما طالب مجلس النواب الليبي، مجلس الأمن بسحب الاعتراف من حكومة السراج.



وانطلقت الجلسة العامة لمجلس النواب الليبي، اليوم السبت، لمناقشة التدخل العسكري التركي بعد موافقة البرلمان التركي على قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بشأن العدوان على الأراضي الليبية، حيث صوت البرلمان الليبي بإلغاء اتفاقية السراج مع أردوغان بالأغلبية، وإحالة الذين وقعوا على هذه الاتفاقية إلى المحاكمة.



وأعلن عبدالله بليحق، المتحدث الرسمي باسم النواب الليبي، السبت، أن المجلس صوّت بالإجماع على إلغاء اتفاقية التعاون الأمني والعسكري، وترسيم الحدود البحرية الموقعة بين حكومة الوفاق غير الشرعية والنظام التركي، واعتبارها كأن لم يكن.



كما صوت المجلس بالإجماع على إحالة رئيس المجلس الرئاسي ووزير خارجيته ووزير داخليته وكل من أسهم في جلب الاستعمار إلى ليبيا للقضاء، بتهمة الخيانة العظمى.



وقرر المجلس، بالإجماع أيضًا، إلغاء الاتفاق السياسي غير الدستوري، مطالبًا المنظمات والهيئات الدولية والمجتمع الدولي بسحب الاعتراف الدولي بحكومة الوفاق.