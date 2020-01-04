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الثقافة

"الفن التشكيلى الإسلامى" فى ندوة بثقافة أحمد بهاء الدين بأسيوط

السبت 04/يناير/2020 - 02:04 م
جريدة الدستور
آلاء حسن
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عقدت الهيئة العامة لقصور الثقافة ندوة للأطفال بقصر ثقافة أحمد بهاء الدين للطفل المتخصص بأسيوط، دار الحديث فيها عن اختيار المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو" العاصمة المصرية القاهرة عاصمة للثقافة الاسلامية لعام 2020، وإبراز القيمة الثقافية للعواصم، واعتزازًا بالريادة الثقافية لتلك المدن.

وتحدثت عن أن الفن هو لغة استخدمها الإنسان للتعبير، عما يجول في ذاته الجوهرية، وهو ضرورة حياتية للإنسان كما يراه بعض العلماء كالماء والهواء والطعام والفنون، أنواع منها الفنون التشكيلية والمرئية كالرسم والنحت الزخرفة والخزف والنسيج، ومنها الفنون التعبيرية الموجودة في الموسيقى والفن الشعبي والدراما والكتابة للقصص وروايتها، واختتمت الندوة بقولها إن مصر غنية جدًا بتراثها وفنها التشكيلي، أعقبتها ورشة فنية مع الأطفال لرسم أبرز معالم الفن التشكيلي الإسلامية، كناحية تطبيقية لتثبيت ما تم في الندوة وتنمية خيال وإبداع الأطفال.

وبالتوازي أقيمت ورشة لتعليم التطريز للفتيات ومسابقة ثقافية وورشة حكي وورشة اكتشاف مواهب في العزف والموسيقي، بالإضافة لندوة عن المقامات المفرحة والأغاني المفرحة التي نستقبل بها العام الجديد 2020، بجانب ورشة لتعليم فن وأسرار الحرف المصرية.

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