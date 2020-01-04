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طنطا تدرب الأطباء على استئصال جلطات المخ والدعامات الشريانية

السبت 04/يناير/2020 - 01:54 م
جريدة الدستور
الغربية حسام فوزي جبر شريف عبد الغني
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أكد رئيس جامعة طنطا، أن مركز الطب النفسي وأمراض المخ والأعصاب من أكبر المراكز الطبية، من حيث استقبال عدد الحالات وعلاج السكتة الدماغية ونزيف المخ على مستوى الجمهورية.

وأوضح أن مركز طب المخ والأعصاب والطب النفسي من الأماكن المعدودة بمصر الحاصلة على الإجازة لتدريب الأطباء على استخدام القسطرة المخية وكيفية الاستئصال الميكانيكي لجلطات المخ وعمل الدعامات الشريانية، وذلك من خلال التعاون مع فرع السكتة المخية للجمعية المصرية لطب وجراحة المخ والأعصاب.

وأضاف رئيس الجامعة، أنه جار الانتهاء من مشروع تطوير علاج مرضى الجلطات المخية، كما تم وضع خطة للتعاون مع مديرية الشئون الصحية بالغربية لتدريب شباب الأطباء والتمريض بمستشفيات وزارة الصحة ورجال الإسعاف على كيفية التعامل مع المرضى وطرق العلاج المختلفة تحت إشراف أساتذة طب المخ والأعصاب بالمستشفيات الجامعية.

وأعلن الدكتور أحمد غنيم عميد طب طنطا، تنظيم يوم علمي للسكتة الدماغية بمركز الطب النفسي في مطلع شهر يناير المقبل، تزامنا مع اليوم العالمي للسكتة الدماغية لنشر الوعي بين الأطباء في مختلف التخصصات داخل مستشفيات جامعة طنطا، ومستشفيات وزارة الصحة وتدريب الكوادر الطبية على سرعة التعامل مع مريض السكتة الدماغية.

وأوضح الدكتور حسن التطاوي، المشرف العام على المستشفيات الجامعية، أن مركز الطب النفسي الجامعي نجح في تجاوز المعدل العالمي الذي يقدر بـ٨٠ حالة سنويًا في إجراء القسطرة المخية بواقع ١٦٨ حالة في ٦ شهور فقط بأعلى معدل كفاءة وأقل نسبة مضاعفات.

وأشار الدكتور إيهاب شوقي مدير مركز الطب النفسي، إلى أنه تم تجهيز البنية التحتية لاستقبال مرضى جلطة المخ بمحافظات الدلتا، مؤكدا اختصار الوقت من لحظة دخول المريض وحتى تلقيه العلاج لأقل من 40 دقيقة بدلا من 90 دقيقة، وكذلك استخدام القسطرة المخية للحالات التي لا تستجيب للحقنة المذيبة، وبالتالي رفع معدل استخدام الحقن الوريدي لعقار البلازمينوجين النسيجي المذيب للجلطات المخية لأكثر من 10 أضعاف المعدل الحالي الذي يتراوح بـ160 حقنة سنويا.

وأضاف "شوقي"، إنه تم وضع برنامج توعوي لسكان محافظة الغربية بخطورة جلطات المخ وأهمية النقل المبكر للمريض للاستفادة من الخدمة المقدمة، حيث يجب ألا يتعدى وقت إعطاء عقار البلازمينوجين النسيجي عن أربعة ساعات ونصف من بداية الأعراض.

ويضم المركز ٣٢ سريرا اقتصاديا و٣٠ سريرا مجانيا، فضلًا عن وجود ١٦ سريرا لخدمة مرضى القسطرة المخية و٢٢ سريرا لخدمة مرضى الجلطات ونزيف المخ.

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