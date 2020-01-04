أكبر شركة نفط ليبية توقف التعامل مع تركيا

أعلنت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، أحد أكبر شركات النفط الليبية، اليوم السبت، إيقاف كل إجراءات التعامل مع تركيا منذ شهر يونيو 2019.



وجاء في بيان نقلته بوابة إفريقيا الإخبارية الليبية، أن مجلس إدارة الشركة أصدر تعليماته بإيقاف أي عمالة تحمل الجنسية التركية عن العمل وإيقاف التعامل مع الموردين والمقاولين والشركات التركية وإيقاف إيفاد متدربين إلى المعاهد والمراكز التدريبية التركية وعدم إحالة أي حالات للعلاج في تركيا وإيقاف التعامل مع السفن والبواخر التركية أو المتجهة إلى تركيا.



وقال نص البيان: "شركة سرت وهي تتابع مجريات الأحداث على أرضنا الغالية وما تسطره قواتنا المسلحة العربية الليبية من صفحات في سجل الشرف والكرامة في حربها على الإرهاب والتطرف والتبعية فإننا نؤكد أننا ومنذ اللحظات الأولى لانطلاق معركة التحرير كنا ولازلنا داعمًا بكل ما نملك وسخرنا كل إمكانياتنا ومقدراتنا في دعم ذلك النضال المقدس واليوم بعد أن خرجت علينا حكومة الدولة العثمانية المارقة تستهوي نفسها بالعودة إلى ماضيها الأسود وتمنّي نفسها بأماني زائفة طمعًا في العودة إلى احتلال أرضنا واغتصاب خيراتنا".



وأضاف البيان: "شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز تضع كل إمكانياتها دعما للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر في تحرير العاصمة المغتصبة ونضالها لخلاص الوطن من الظلم والتبعية والاستبداد والخنوع".



ودعت الشركة في بيانها إلى "الاصطفاف في هذه الأوقات الحرجة والاعتصام بحبل الله المتين والتأسي بالأجداد المناضلين الذين ضحوا بدمائهم صونا لهذا الوطن الغالي من أن يداس بأقدام الغزاة الطامعين".