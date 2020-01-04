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حوادث

تجديد حبس 6 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية

السبت 04/يناير/2020 - 01:50 م
جريدة الدستور
حسام محفوظ
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جددت النيابة العامة، اليوم السبت، حبس 6 متهمين بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون وأحكامه، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

ووجهت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمين بعدما كشفت التحريات الأمنية عن تورطهم في جرائم متعلقة بالاشتراك مع آخرين بتكوين جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون والدستور، تستهدف زعزعة الأمن القومي للبلاد.

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