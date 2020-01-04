17 ألف راكب يستقبلهم مبنى 2 بمطار القاهرة.. اليوم

صرح مصدر مسئول بشركة ميناء القاهرة الجوي، أن مبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي، سيشهد طوال اليوم السبت، سفر ووصول 104 رحلة جوية دولية، لنقل ما يقرب من 17 ألف راكبا من مختلف الجنسيات، في إطار حرص وزارة الطيران المدني على زيادة تنشيط الحركة السياحية الداخلية، تزامنا مع حالة الاستقرار التي تشهدها البلاد خلال االفترة الحالية.



وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن المبنى سيشهد انطلاق 60 رحلة جوية دولية لنقل حوالى 10 الاف راكبا الى مختلف المدن والعواصم العربية والافريقية والعالمية، عقب زيارتهم المدن والاماكن السياحية والحضارية المصرية.



وأشار المصدر، أن المبنى سيشهد وصول 44 رحلة جوية دولة لنقل ما يقرب من 7 آلاف راكبا من مختلف الجنسيات، لزيارة المعالم الأثرية والسياحية المصرية،حيث سيتم تقديم كافة الخدمات والتسهيلات والتيسيرات اللازمة لتلك الوفود الركابية والسياحية.