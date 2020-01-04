272 عقد عمل لذوي الهمم بالشرقية

يواصل وزير القوى العاملة محمد سعفان، غدًا الأحد، جولاته الميدانية للمحافظات، في إطار مبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير فرص عمل للشباب، ولائقة لمتحدي الإعاقة، وللفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا، فضلًا عن رعاية العمالة غير المنتظمة صحيًا واجتماعيا.



ويقوم الوزير، بزيارة للعاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، حيث أنه من المقرر أن يوزع خلال الزيارة 205 شهادات "أمان" على العمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوى العاملة، فضلا عن توزيع 272 عقد عمل لمتحدي الإعاقة، وذلك بحضور وكيل الوزارة مدير المديرية مدحت الغمراوي ووكيل المديرية أحمد عبد الهادي.



وأشار وزير القوي العاملة إلى أنه سيشهد خلال الجولة توقيع 40 اتفاقية عمل جماعية بصرف علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي بأثر رجعي من أول يوليو 2019 لنحو 28 ألفا و690 عاملا بـ40 شركة قطاع خاص يعملون بها، وذلك بحضور المحافظ الدكتور ممدوح غراب.