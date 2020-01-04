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شروط الحصول على قروض المشروعات الصغيرة

السبت 04/يناير/2020 - 01:45 م
جريدة الدستور
هدير شعراوي
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قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن برنامج التنمية المحلية "مشروعك"، للتنمية المجتمعية يوفر قروضًا لتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، لتوفير السلع على مستوى القرى والنجوع والمساهمة في القضاء على البطالة.

وأضاف خالد قاسم، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحك مصري"، المُذاع على فضائية "إم بى سي مصر 2"، أن مصر بها 4732 قرية وإجمالي التجمعات السكانية 654 تجمعًا على مستوى محافظات الجمهورية، موضحًا أنه تم تمويل المشروعات الصغيرة بنحو 11 مليار جنيه منذ بدء برنامج "مشروعك"، والذي يؤكد أنه مصدر جيد جدًا لتمويل المشروعات.

وأشار إلى أن شروط الحصول على قروض أن تكون هناك دراسة جدوى جيدة، وألا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا حتى 60 عامًا للمرأة، وللرجل حتى 55 عامًا، وأن يكون في نطاق الوحدة المحلية التي يقيم بها، وأن يتقدم للوحدة المحلية لمراجعة الإجراءات، وتتم الموافقة على القروض وضخ الأموال فور استيفاء الاشتراطات، موضحًا أن هذه الأموال يتم ضخها من البنوك المصرية.

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