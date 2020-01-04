26.5 مليون جنيه.. «الفلوس» يتصدر إيرادات الكريسماس

حقق فيلم "الفلوس" للنجم تامر حسنى، إيرادات عالية مقارنة بباقي الأفلام المعروضة في دور العرض السينمائية.



وشهد فيلم "الفلوس"، إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، وحقق الفيلم إجمالي إيرادات بلغ 26 مليونًا و540 ألف جنيه في ١٠ أيام.



تدور أحداث العمل حول سيف، نصّاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية حلا، ليساعدها في استعادة أموالها من نصّاب آخر، لتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع والألاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.



فيلم "الفلوس" قصة تامر حسني، وسيناريو وحوار محمد عبدالمعطى، إخراج سعيد الماروق، ويشارك في بطولته النجوم خالد الصاوي، زينة، محمد سلام، عائشة بن أحمد، وآخرون، بالإضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف، مثل أحمد السقا ومي عز الدين وغيرهم.