التعليم تغلق «التقديم الإلكترونى» لأعمال امتحانات الثانوية العامة

أعلنت البوابة الإلكترونية للثانوية العامة عن غلق التسجيل الالكتروني للراغبين فى التقدم لأعمال امتحان الثانوية العامة للعام الدراسي 2020-2019 (رئيس لجنة سير - مراقب أول - رئيس مركز توزيع الكراسة الامتحانية).



وكانت الإدارة العامة للامتحانات قد فتحت باب التقدم للراغبين في العمل بالكنترولات الثانوية العامة الأربعة الرئيسية ولجان النظام والمراقبة التابعة لها يوم 30 ديسمبر الماضي، استعدادًا لامتحانات الثانوية العام التي ستنطلق في شهر يونيو القادم.



وتبدأ المقابلات الشخصية وفرز المتقدمين والتأكد من عدم وجود موانع قانونية تحول دون ممارستهم الأعمال التي تم ترشيحهم لها خلال نهاية الشهر الحالي.



وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 3 يونيو المقبل.