والد «طفل الطالبية» يكشف سر تعنت الأم فى تسليمه: تساومنى

أكثر من ثلاث أسابيع مرت على واقعة تعذيب أم، لطفلها البالغ من العمر خمس سنوات، فيما عرف إعلاميًا بواقعة "طفل الطالبية"، وبعدما تقدم المجلس القومى للأمومة والطفولة ببلاغ ضد ها، وتوقع كثرون عودة الطفل لأبيه، غير أن ذلك لم يحدث.



"الدستور" تواصلت مع الأب، عادل نافع، للوقوف على الأسباب التي منعته من استلام ابنه بعد تعذيب الأم، تهاني إحسان للطفل، وطلبها بشكل مباشر بأن يذهب لأبيه، في فيديو تداول للطفل أثناء تعذيبه.



النيابة تسلم مروان لوالدته:

قال نافع، إن تهاني حسان، زوجته الثانية، استلمت الطفل لأنه لايزال في حضنتها، والنيابة لم تستطع أن تمنعها خاصة أنها ليست جهة اختصاص، الأمر الذي دفعه إلى اللجوء إلى المحكمة في محاولة لحفظ حقه في ابنه وانقاذه من البطش الذي يتعرض له، وتحددت جلسة الرابع عشر من يناير، لنظر القضية أمام المحكمة.



وأكد الأب، أن والدة ابنه، رفضت التناول فى محاولة منها لتبتذني بالطفل الصغير الذي لا حول له ولا قوة، ولم تسلمنى مروان رغم أنها طلبت حضوري لاستلامه في الفيديو المتداول.



وأضاف أن تهاني، لن تترك الطفل لأنها تتربح من وراءه النفقة كل أول شهر، وقدرها 2100 حنيه، تحصل عليها منذ سنوات طويلة، ولن تترك هذا المبلغ الذي يعد شيء ثمينًا بالنسبة لها.



وأشار إلى أن ما تقوم به الأم، هو إزلالى لاننى متلهف على رؤية ابنى، وأخوته الأربعة اللذين يرغبون في رؤيته أيضا، والعيش إلى جوارهم، مؤكدَا أنه يحاول منذ فترة الحصول على حقه في الرؤية لكنها تتلكأ وتتحايل دون تنفيذ، معقبًا "بتلوي دراعي".



جدير بالذكر أن حادثة ضرب مبرح تعرض لها طفل يدعى مروان، على يد أمه التي وبخته بألفاظ بذيئة في فيديو تم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي، تطلب الأم فيه من الطفل الذهاب إلى والده، لأنها لا تريده، في حين رفضت الأم تسليم الطفل لأبيه عندما جاء لاصطحابه.













