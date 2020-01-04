حريق محل هواتف محمولة في بني سويف

سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف، اليوم السبت، على حريق شب بمحل هواتف محمولة بعدما أتت النيران على محتويات المحل بالكامل، في قرية قاي التابعة لمركز أهناسيا، غرب بنى سويف.



تلقى اللواء زكريا صالح، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إهناسيا، يفيد بنشوب حريق سنترال خاص للهواتف المحمولة بقرية قاي التابعة لدائرة المركز، دون إصابات أو وفيات.



على الفور تم الدفع بسيارة إطفاء لمكان البلاغ، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق وإخماده، وتبين من الفحص والمعاينة نشوب الحريق بمحل للهواتف المحمولة بمساحة حوالي 3 أمتار في 4 أمتار تقريبًا، ملك "مصطفى. ح. م" 33 عامًا، حاصل على دبلوم، ونتج عن الحريق احتراق المحل بالكامل.



وبسؤال مالك المحل، قرر أنه علم من الجيران باشتعال النيران داخل المحل أثناء غلقه، ورجح أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي، أدى لاشتعال النيران، ولم يتهم أحدا، ونفي الشبهة الجنائية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.