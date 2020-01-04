«الكابينت» يجتمع لمناقشة التوترات مع إيران والتهدئة مع غزة غدًا

يعقد المجلس الوزاري الأمني المصغر لدى الاحتلال الإسرائيلي "الكابينت"، غدًا الأحد، اجتماعًا لبحث التوترات الأمنية، والتهديدات الإيرانية بعد اغتيال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، وكذلك إمكانية المضي في التهدئة مع القطاع المحاصر، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.



وتعد هذه المرة الثالثة في غضون أسبوعين التي يجتمع فيها الكابينت لمناقشة بنود التهدئة مع حركات المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة المحاصر.



ومن أبرز البنود التي تتم مناقشتها، هي إدخال آلاف العمال الفلسطينيين من القطاع إلى المستوطنات بغرض العمل، وتوسيع مساحة الصيد في بحر غزة، وإدخال شاحنات البضائع المختلفة، ورفع القيود عن بعض المواد التي كان يحظر دخولها القطاع سابقًا، بحجة أنه يتم استخدامها بشكل مزدوج.