-
السبت 04 يناير 2020 الموافق 09 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العبيدى: تأييد الشعب للسيسى «بيعة جديدة»

السبت 04/يناير/2020 - 01:37 م
بهجت العبيدي
بهجت العبيدي
وفاء علي
طباعة
قال مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري فى الخارج، بهجت العبيدى، إن معدن الشعب المصري الأصيل يظهر أوضح ما يكون فى تلك اللحظات الحاسمة، التي تحتاج فيها مصر إلى جميع جهود أبناء الوطن، وإلى اصطفافهم صفًا واحدًا.

وأضاف العبيدى لـ"الدستور" أن المصريين يميّزون تمييزًا دقيقًا بين اللحظات التاريخية الفارقة وبين غيرها من اللحظات، كما أنهم - بحدسهم الصادق - يفرقون بين الرجال، ويضعون كل منهم في الموضع اللائق به؛ فمنهم من يكون موضعه في الدرك الأسفل، وهؤلاء هم الخونة والعملاء، ومنهم من يتبوؤون أرفع الأماكن وأرقاها، وأعلاها، وهؤلاء هم الأبطال والزعماء.

وذكر بهجت العبيدي أن الشعب المصري يعلم يقينًا نماذج النوع الأول، وهم هؤلاء الذين يصطفون في خندق العدو الذي يهدد الأمن القومي المصرى؛ وهو نظام الإرهابى أردوغان الذي يسعى لزعزعة أمن المنطقة لتحقيق خيالات عفى عليها الزمن، بإعادة الإمبراطورية العثمانية المريضة باحتلال أراضٍ عربية، كما هو حادث في العربية السورية وكما يسعى في ليبيا.

ويتابع مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج: أما النوع الثانى، فهؤلاء الذي يصطفون خلف قائدهم الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يؤمن الشعب المصري بقدرته في نجاح قيادته على دحر أي عدو يحاول النيل من أمن مصر، أو يسعى فسادًا في في المنطقة، وقدرته على قهر كل من يقترب من حدود مصر، محاولة العبث بمقدراتها.

وأوضح، أن الهبّة التي قام بها جموع الشعب المصري لإعلان تأييدهم للرئيس عبدالفتاح السيسي في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة، نتيجة لنزق الرئيس التركي، قائد الإرهاب، إنما عكست تلك الثقة الهائلة التي يتمتع بها الرئيس السيسي في نفوس أبناء الشعب المصري في الداخل والخارج، من ناحية، وإدراك ما يحيق بالبلاد من مخاطر لا يقدر على مواجهتها سوى قائد بمواصفات الرئيس السيسي، من ناحية ثانية.

وأكد أن هذا التأييد العارم الشامل من جموع الشعب المصري للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنما يمثل بيعة جديدة من الشعب لقائده، وهو ما يبعث برسالة واضحة جلية لكل من تسول له نفسه التآمر على مصر بأنه سيواجه 100 مليون جندي تحت قيادة الرئيس السيسي، وأن المعتدين سينقبلون على أعقابهم خاسئين خاسرين مقهورين.

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 32 دقيقة

السيطرة على حريق في خط بترول بحقول «رأس غارب»

منذ يومين

«فتاة المنصورة» تكشف تفاصيل واقعة التحرش أمام النيابة العامة

منذ حوالي 13 ساعة

مقتل شبل الزيدى زعيم «كتائب الإمام على» فى ضربة جوية ببغداد

منذ حوالي 3 ساعات

الأرصاد تكشف موعد انتهاء موجة الصقيع (فيديو)

الصور

image description

توزيع بطاطين ووجبات على المشردين بالإسكندرية (صور)

image description

استمرار سقوط الأمطار وانخفاض درجات الحرارة بمطروح (صور)

image description

ربط لص في شجرة بدمياط (صور)

image description

روجينا تؤدي صلاة الجمعة بالروضة الشريفة (صورة)

image description

حفل توقيع كتاب «أيام مرسي» للدكتور محمد الباز

الأكثر قراءة

دفعت مليون جنيه.. إلغاء حبس سمية الخشاب

البرلمان الليبي يلغي اتفاقيتي «تركيا - الوفاق» بالإجماع

الأرصاد تكشف موعد انتهاء موجة الصقيع (فيديو)

السيطرة على حريق في خط بترول بحقول «رأس غارب»

أيام زمان

آراؤه تخالف كتاباته.. موقف غريب لـ إحسان عبدالقدوس من حرية المرأة

«المتداولة ليست الأصلية».. حكاية «جوابات حراجي» لـ الأبنودي

«سر الست».. أم كلثوم غنت «الأطلال» تضامنًا مع هذا الكاتب

كيف ردت أم كلثوم على من لقبوها بـ«أم إسرائيل»؟

نجم الساعة

آراؤه تخالف كتاباته.. موقف غريب لـ إحسان عبدالقدوس من حرية المرأة

الصحة

السمنة بيئة خصبة للإصابة بسرطان الجلد

طرق الوقاية من الإصابة بسكرى الحمل

ممارسة اليوجا تؤثر على صحة الدماغ

أفضل أنواع النبات لمحاربة السرطان

الرئيس نيوز

4 أبريل نظر دعوى مطالبة "الدفاع الوطني" بالانعقاد لحل مشاكل الأقباط

إنفوجراف| طفرة هائلة في أعداد الكنائس المصرية

رئيس الوزراء يتفقد مقر البرلمان ومركز مصر الثقافى الإسلامى بالعاصمة الإدارية

نائبة تطالب بمقاطعة المنتجات التركية

منوعات

من دعاء هطول المطر.. «اللهم اسقنا غيثًا مغيثًا مريئًا»

26 يناير.. انطلاق ماراثون مراكش الدولي بمشاركة 13 ألف عداء

نصيحة.. هذا ما تفعله الأقفال بحقائبك

منتخب أمريكا يلغى معسكره فى قطر

كشكول

رئيس جامعة القناة: توفير الإضاءة والتهوية اللازمة للامتحانات

ألقى طفلته في مكب نفايات .. تعرف على حجته

رئيس جامعة طنطا يعلن تقديم خدمات علاجية جديدة بالمستشفيات

التحقيقات تفجر مفاجأة في واقعة التحرش بـ"فتاة المنصورة"

إسلام سياسي

عاجل...الطرق الصوفية تعلن رفضها دعوات إسقاط المجلس الأعلى للصوفية.. وتحذر من "الخارجين عن التصوف"

خبير حركات إسلامية: استثمارات التنظيم الدولي في أوربا فقط 18.5 مليار يورو

قيادي إخواني منشق: مستقبل الجماعة سينهار 2020 على يد الدول التي تبنتهم

بالأسماء أفراد من العائلة الحاكمة في قطر يشترون جنسية مالطا هروبا من تهم فساد- فيديو

مقالات الرأي
د. إلهام سيف الدولة حمدان
أمنيات جديدة لعام جديد
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ عبدالمجيد سليم.. «ابن سيناء»
مؤمن المحمدي
«لغة» الصعيد
ولاء الشيخ
فى حب النيل
المزيد
ads

الثقافة

افتتاح معرض «الحصاد» لـ هشام عبدالمعطي

"الفن التشكيلى الإسلامى" فى ندوة بثقافة أحمد بهاء الدين بأسيوط

«القومى لثقافة الطفل» يحتفل بأعياد الميلاد

نتائج فرز انتخابات نقابة التشكيليين(صور)

صفحتنا ع الفيس بوك