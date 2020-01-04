العبيدى: تأييد الشعب للسيسى «بيعة جديدة»

قال مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري فى الخارج، بهجت العبيدى، إن معدن الشعب المصري الأصيل يظهر أوضح ما يكون فى تلك اللحظات الحاسمة، التي تحتاج فيها مصر إلى جميع جهود أبناء الوطن، وإلى اصطفافهم صفًا واحدًا.



وأضاف العبيدى لـ"الدستور" أن المصريين يميّزون تمييزًا دقيقًا بين اللحظات التاريخية الفارقة وبين غيرها من اللحظات، كما أنهم - بحدسهم الصادق - يفرقون بين الرجال، ويضعون كل منهم في الموضع اللائق به؛ فمنهم من يكون موضعه في الدرك الأسفل، وهؤلاء هم الخونة والعملاء، ومنهم من يتبوؤون أرفع الأماكن وأرقاها، وأعلاها، وهؤلاء هم الأبطال والزعماء.



وذكر بهجت العبيدي أن الشعب المصري يعلم يقينًا نماذج النوع الأول، وهم هؤلاء الذين يصطفون في خندق العدو الذي يهدد الأمن القومي المصرى؛ وهو نظام الإرهابى أردوغان الذي يسعى لزعزعة أمن المنطقة لتحقيق خيالات عفى عليها الزمن، بإعادة الإمبراطورية العثمانية المريضة باحتلال أراضٍ عربية، كما هو حادث في العربية السورية وكما يسعى في ليبيا.



ويتابع مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج: أما النوع الثانى، فهؤلاء الذي يصطفون خلف قائدهم الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يؤمن الشعب المصري بقدرته في نجاح قيادته على دحر أي عدو يحاول النيل من أمن مصر، أو يسعى فسادًا في في المنطقة، وقدرته على قهر كل من يقترب من حدود مصر، محاولة العبث بمقدراتها.



وأوضح، أن الهبّة التي قام بها جموع الشعب المصري لإعلان تأييدهم للرئيس عبدالفتاح السيسي في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة، نتيجة لنزق الرئيس التركي، قائد الإرهاب، إنما عكست تلك الثقة الهائلة التي يتمتع بها الرئيس السيسي في نفوس أبناء الشعب المصري في الداخل والخارج، من ناحية، وإدراك ما يحيق بالبلاد من مخاطر لا يقدر على مواجهتها سوى قائد بمواصفات الرئيس السيسي، من ناحية ثانية.



وأكد أن هذا التأييد العارم الشامل من جموع الشعب المصري للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنما يمثل بيعة جديدة من الشعب لقائده، وهو ما يبعث برسالة واضحة جلية لكل من تسول له نفسه التآمر على مصر بأنه سيواجه 100 مليون جندي تحت قيادة الرئيس السيسي، وأن المعتدين سينقبلون على أعقابهم خاسئين خاسرين مقهورين.