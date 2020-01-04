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حوادث

9 مصابين في 4 حوادث بالبحيرة

السبت 04/يناير/2020 - 01:33 م
جريدة الدستور
البحيرة - معوض هويدى
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أصيب 9 أشخاص في 4 حوادث متفرقة في محافظة البحيرة، وتم نقل المصابين للمستشفيات العامة لتلقى العلاج اللازم، وجار تحرير المحاضر اللازمة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

البداية بتلقى مدير أمن البحيرة إخطارا من المقدم حاتم السمرى نائب مأمور مركز شرطة إيتاى يفيد بوقوع حادث اصطدام سيارة ملاكي ملاكي بعربة نقل بطريق كوم زمران- الدلنجات، ما أسفر عن إصابة كل من "صفوت ناجي ابراهيم "51 سنة ومقيم كوم زمران، بجرح سطحي بالخد الأيمن وكدمة بالقصبة اليمنى وكدمة بالأنف، و"رضا شعبان علي" 37 سنة، تم إجراء أشعة مقطعية له على المخ ولا يوجد بها شىء، و"أحمد علي الساكت" 32 سنة، مصابا بجرح قطعي بالجبهة طوله 7 سم، وجرح بالشفة السفلي طوله 3 سم، وتم عمل غرز جراحية.

كما استقبل مستشفى الدلنجات العام "آية عصام عبدالوهاب" 19 سنة، ومقيمة قرية رمسيس بإيتاي البارود مصابة باشتباه كسر بالجمجمة واشتباه نزيف بالمخ، "أحمد رمضان حمزه" 23 سنة، مقيم بقرية السبعة حسن علام أبو المطامير مصاب بجرح متهتك أعلى الأنف طوله 4 سنتيمتر، وذلك إثر انقلاب موتوسيكل خاص بالمصاب الثاني بسبب شدة الأمطار.

كما انقلب توك توك بقرية المسين التابعة لمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، مما أدى إلى إصابه كل من "نوارة علي عبد المجيد "35 سنة ومقيمة بالمسين، مصابة بسحجة أعلى الأنف وجرح قطعي بالشفاه طوله 2 سنتيمتر، وتم عمل الغرز الجراحية اللازمة، و"لطيفه عبدالعزيز جمال" 45 سنة، مقيمة بعزبة عبده الدلنجات، و"رامي محمد عبد المنعم" 31 سنة ومقيم بعزبة الهنداوي المسين، سائق التوك توك.

كما وصل "أحمد محمد عبد العزيز" 10 سنوات نجع الجوابيس، قرية العباسي الدلنجات، إلى مستشفى الدلنجات، لسقوط جدار عليه اشتباه كسر بالعمود الفقري، وجارٍ عمل الأشعة المقطعية له.

وأكد الدكتور رضا بكر، مدير مستشفى الدلنجات العام، أنه طبقا لتعليمات الدكتور يسرى بيومى وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، تم التعامل مع جميع الحالات وجارٍ عمل الإسعافات اللازمة وعمل اللازم.

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