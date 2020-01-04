خسائر فادحة لـ«بالون الأقصر» اليوم

قرر مدير محطة إقلاع البالون إلغاء حوالي ٣٦ رحلة بالون اليوم السبت، على متنها أكثر من ٨٠٠ راكب قدموا للأقصر خصيصًا لقضاء عطلة رأس السنة وللاستمتاع بطيران البالون والرحلة المبهرة التى تعتبر من أجمل الرحلات السياحية فى مصر، وذلك بسبب اتجاه الريح المؤدى إلى عبور النيل وأن الهبوط سوف يكون بالبر الشرقى من الأقصر وليس البر الغربى.



يذكر أن البالون الطائر يعمل بالأقصر منذ عام ١٩٨٩ وحتى سبتمبر ٢٠١٩ وكان يهبط فى أى مكان آمن سواء فى غرب الأقصر أو شرقها أو جنوبها أو شمالها، ومنذ سبتمبر ٢٠١٩ وحتى الآن تعاني الشركات من حزمة من المعوقات يجب حلها بسرعة أهمها تدريب الطيارين وعبور النيل والهبوط فى البر الشرقى وما يترتب على هذين البندين من خسائر فادحة للشركة المصرية للمطارات التي تحصل مبلغ ٤٠ دولارًا أمريكيًا عن كل رحلة بواقع مليون جنيه شهريا (مقابل إدارة أرض البالون) ما يتسبب لشركات البالون بخسائر مالية كبيرة مقابل التجهيز، وتصل خسائر الشركة الواحدة لأكثر من ٥٠ ألف جنيه يوميًا وشركات السياحة التي تعتمد بشكل كلي على هذه الرحلة لتغطية تكاليفها.

