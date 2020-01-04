بالاسماء.. تفاصيل حركة ترقيات مصلحة الجمارك

أصدر قطاع الموارد البشرية وبناء القدرات بمصلحة الجمارك قرار رقم 8 لسنة 2020، بمنح بعض العاملين بمصلحة الجمارك وظيفة مدير تعريفة ورئيس قسم تعريفة.



صدر القرار برئاسة السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، ونسمة نجيب فرج رئيس قطاع الموارد البشرية وبناء القدرات، ومحمد خلف مدير عام المسار الوظيفي.