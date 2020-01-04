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حوادث

ضبط 5225 مخالفة مرورية على الطرق السريعة

السبت 04/يناير/2020 - 12:47 م
جريدة الدستور
حسام التمساح
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شنت الإدارة العامة للمرور عددًا من الحملات المرورية بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت الحملات - خلال 24 ساعة - عن ضبط 5225 مخالفات مرورية متنوعة، من بينها 1782 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 227 مخالفة السير بدون ترخيص " قيادة وتسيير"، 9 دراجات نارية مخالفة، 11 مخالفات "موقف عشوائى"، 80 مخالفة شروط الترخيص، 29 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

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