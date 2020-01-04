نتائج فرز انتخابات نقابة التشكيليين(صور)

أعلنت نقابة الفنانين التشكيليين، في ساعات متأخرة من مساء أمس الجمعة، نتائج فرز الأصوات في انتخابات نقابة التشكيليين على منصب النقيب ومقاعد مجلس نقابة التشكيليين، وتصدرت الدكتورة صفية قباني نسبة التصويت على مقعد النقيب بفارق 21 صوتًا عن الفنان طه قرني.



ومن المقرر إجراء تصويت ثالث بعد أسبوعين على مقعد النقيب بين الدكتورة صفية قباني، والفنان طه قرني، حيث ينص قانون انتخابات النقابة على أن تتعدى نسبة التصويت الفائز نسبة 50 % +1.



يذكر أن انتخابات الأمس هي المرة الأولى التي يكتمل فيها النصاب القانوني لانتخابات النقابة منذ تولي النقيب حمدي أبوالمعاطى منصب النقيب منذ تسع سنوات.