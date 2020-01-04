مدبولى يتفقد مبنى مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية

قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم السبت، بجولة لتفقد موقف تنفيذ الأعمال بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، والأحياء السكنية، ومنطقة الحديقة المركزية، وحي المال والأعمال، فضلًا عن منطقة الأبراج، ورافقه في الجولة الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد كبير من المسئولين.



واستمع رئيس الوزراء خلال زيارته إلى عرض قدّمه اللواء شعبان ضاحي، المسئول عن مشروعات رئيس الهيئة الهندسية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تضمن المخطط العام لمنطقة الوزارات وشركات المقاولات التي تتولى أعمال التنفيذ، وكذا نسب الإنجاز التي تمت في الحي الحكومي، حيث تتراوح نسب التنفيذ ما بين 71% و88%، وكذا معدلات تنفيذ شركات المقاولات العاملة بالمشروع في الأعمال المسندة إليها.



كما استعرض موقف ساحة الشعب والنصب التذكاري والمسرح الروماني ومركز قصر الثقافة الإسلامي والمدينة الرياضية، وحي المال والأعمال، مشيرًا إلى أن طرق الحي السكني بلغت نسب تنفيذها 100%، وكذلك طرق الحي الدبلوماسي.



وبدأ رئيس الوزراء جولته بالحى الحكومى، حيث استمع إلى عرض عن الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية والذي يقع على مساحة 1.5 مليون م2، بما يعادل 150 فدانًا ويشمل 10 مجمعات وزارية بإجمالي 34 وزارة، بالإضافة لمبنى رئاسة مجلس الوزراء ومبنى مجلس النواب ومحور رئيسي يتوسط المباني الوزارية بمسطح 430 ألف م2.



وشدد الدكتور مصطفى مدبولى على ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية للتنفيذ، وكذا جودة تنفيذ الأعمال، مشيرًا إلى أنه تتم حاليًا الإجراءات الإدارية لانتقال الحكومة للعاصمة الجديدة، سواء باختيار الموظفين الذين سيتم انتقالهم، أو إجراءات تدريبهم، وكذا تأثيث الحى الحكومى، وخلافه.