التعليم تبدأ فى التسجيل الإلكترونى لاستمارات الثانوية

تتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم السبت 4 يناير الجارى، لطلاب الثانوية العامة، بدءًا من اليوم السبت، تسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم لامتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسى 2019-2020.



وأعلنت الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار والإدارة العامة للامتحانات عن إتاحة التسجيل، أنه يمكن للطالب التسجيل من خلال ( كود الطالب وكلمة السر) اللذين يحصل عليهما من خلال المدرسة المقيد عليها.



كما أهابت بمديري مدارس الثانوي العام بتقديم الإرشاد والدعم الفني للطلاب لتسجيل الاستمارة الإلكترونية بصورة صحيحة، تزويد مدارس التعليم الثانوى العام باستمارات التقدم طبعة 2019-2020 بعد تسلمها من الإدارة المركزية لشئون الكتب بالوزارة فى موعد أقصاه 30 يناير الجارى، وتحديد أماكن خاصة لتوزيعها والإعلان عنها لتيسير الحصول عليها لطلاب المنازل.



وتابعت وزارة التربية والتعليم، أنه سيبدأ الطلاب بكتابة الاستمارات الورقية اعتبارًا من الأحد 2 فبراير 2020، ولا يسمح للطلاب بكتابة استمارة ورقية إلا بعد تسجيل الاستمارة الإلكترونية وطباعتها وتسليمها للمدرسة للمراجعة بعد التوقيع عليها بصحة البيانات.