تأجيل الطعن على حكم حظر هدم الكنائس لـ11 أبريل

قررت المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الخامسة - برئاسة المستشار عبدالرحمن سعد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل الطعن على قرار الحكومة بحظر هدم كنيسة رشيد المؤيد، لجلسة 11 إبريل المقبل، لاطلاع هيئة الأوقاف القبطية.



وطلبت المحكمة من الحاضر عن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، استيفاء طلبات المحكمة ببيان رسمي بتاريخ إنشاء الوقف وتحديد الجهة الواقفة والجهة الموقوف عليها وما يفيد بشهر الوقف وصورة رسمية من الأوقاف القبطية بالوقف والإجراءات التي تم اتباعها وبيان قيدها في سجلات هيئة الأوقاف المصرية وبيان ما إذا كان هناك إشراف من هيئة الأوقاف خلال أي فترة من الفترات.



ورفضت المحكمة أى مرافعات من الجانبين إلا بعد وصول المستندات المطلوبة.



و كانت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، قد أصدرت حكمًا بتأييد قرار الحكومة المصرية بحظر هدم الكنيسة ومنح الكنيسة حصانة المسجد وأن دور العبادة ليست محلا للتصرفات القانونية بين البشر.