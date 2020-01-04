ضبط مسجل خطر سرق سيارة فى باب الشعرية

ألقى ضباط مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندي، مدير الأمن، القبض على مسجل خطر سرق سيارة في باب الشعرية.



تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من قسم شرطة باب الشعرية، مفاده ورود بلاغ من "محمد. ا"، 33 سنة، تاجر أحذية، باكتشافه سرقة سيارته حال توقفها بشارع الجيش بدائرة القسم وبداخلها 1500 جنيه، أكياس نعل أحذية بإجمالي 100 جوز نعل أحذية، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.



وبإجراء الرائد محمد المعداوي، رئيس مباحث باب الشعرية، التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعة وتتبع خط هروب المتهم أمكن العثور على السيارة المستولى عليها فى حارة المراكش دائرة القسم.



بتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "خالد. ف"، 54 سنة، عاطل، وسابق اتهامه في 54 قضية أخرها 4542 لسنة 2019م باب الشعرية "سرقة متنوعة".



عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده، تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 11 جرامًا، كمية من مفاتيح السيارات المصطنعة.



بمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط أيدها، واعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع" باستخدام المفتاح المضبوط بحوزته، وأضاف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار.



تم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها بمكان إخفائها بمنطقة سور بين السيارج بدائرة القسم، واعترف أنه أنفق المبلغ المالي على شراء المواد المخدرة.



باستدعاء المجنى عليه تعرف على السيارة والمضبوطات واتهمه بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2 لسنة 2020 جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيقات، وجار تطوير مناقشته عما ارتكبه من حوادث أخرى.