كنيسة الإسكندرية تقيم تذكار الأربعين لزوجة الأب الروحى للخدمة

شهدت كنيسة مارجرجس سبورتنج بالإسكندرية، اليوم السبت، القداس الإلهي في ذكرى الأربعين لرحيل تاسوني أنجيل باسيلى، زوجة الراحل القمص بيشوي كامل، الأب الروحي للخدمة بالإسكندرية، وشقيقة الأنبا ديمتريوس، أسقف ملوي.



بحضور لفيف من الآباء الأساقفة ومجمع كهنة الإسكندرية وملوي وشعب الإسكندرية، وترأس صلاة القداس الإلهي الأنبا ديمتريوس، أسقف ملوي والأشمونين وشقيق تاسوني أنجيل، وشارك في الصلاة الأنبا صليب، أسقف ميت غمر، الأنبا بافلي، أسقف عام كنائس قطاع المنتزة، الأنبا إيلاريون، الأسقف العام لكنائس قطاع غرب الإسكندرية، الأنبا ساويروس، الأسقف العام ورئيس دير الأنبا توماس بالخطاطبة، الأنبا ميخائيل، الأسقف العام لكنائس حدائق القبة، القمص إبرام إميل، وكيل البطريركية بالإسكندرية.



يذكر أن تاسوني إنجيل قد رحلت في 24 نوفمبر الماضي عن عمر يناهز 89 سنة، وقد تزامن يوم انتقالها مع مرور أربعين عامًا على زواجها من القمص بيشوي كامل، والذي يعد أيقونة الكهنوت بالكرازة المرقسية خلال تاريخ الكنيسة الحديث وقد انتقل في عام 1979.