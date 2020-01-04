أسرة تامر حسنى فى جلسة تصوير عائلية

تألقت الفنانة المعتزلة بسمة بوسيل، زوجة الفنان تامر حسني، في أحدث ظهور لها، حيث خضعت لجلسة تصوير عائلية جمعتها بابنتيها داخل أحد المنتزهات، في الإمارات، وتحديدًا إمارة دبي.



واشتهرت بسمة بوسيل في برنامج اكتشاف المواهب الغنائية "ستار أكاديمي" وبعد زواجها من تامر حسني اعتزلت الغناء وتوجهت للعمل بالموضة والأزياء.



من ناحية آخرى، يستعد الفنان تامر حسني، لإحياء حفل غنائي كبير يوم السبت الموافق 11 يناير المقبل، في المملكة العربية السعودية، وتحديدًا في مدينة جدة، وطرحت تذاكر الحفل مساء الخميس الماضي.



ويقدم تامر حسني، خلال الحفل، عددًا من أغانيه المميزة، ومنها "عيش بشوقك" و"كفاياك أعذار"، وغيرها من أغانيه التي يتفاعل معها الجمهور، كما يقدم رامي جمال عددًا من أغاني ألبومه الأخير.