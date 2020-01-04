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حوادث

دماء غير آدمية.. كشف غموض جريمة اختطاف وهمية في البحيرة

السبت 04/يناير/2020 - 12:34 م
جريدة الدستور
عمرو المزيدي
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نجح قطاع الأمن العام في كشف ملابسات واقعة اختطاف تاجر خردة، والاعتداء عليه في البحيرة، حيث تبين كذب إدعاء الواقعة.

تبلغ لمركز شرطة حوش عيسى بمديرية أمن البحيرة، من ربة منزل بخروج زوجها (تاجر خردة - له معلومات جنائية مسجلة) من مسكنهما بسيارته متوجهًا لعمله وعدم عودته، وأضافت بعلمها من شقيق زوجها بالعثور على السيارة الخاصة به بطريق بدائرة مركز شرطة الدلنجات، ووجود آثار دماء داخل السيارة.

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية مدير قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة أسفرت جهوده عن أن آثار الدماء الموجود بالسيارة غير آدمية، وفى وقت لاحق توجه المتغيب من تلقاء نفسه لأحد المستشفيات مدعيًا إصابته بكدمات متفرقة وآثار حروق بالفخذين واتهم (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة المركز) باقتياده إلى مكان غير معلوم والتعدي عليه بالضرب لوجود خلافات مالية سابقة بينهما.

وبمناقشة المتغيب بما ورد بالتحريات إعترف بافتعاله الواقعة وإتهام المذكور لإجباره على التنازل عن المبالغ المالية المستحقة له وخروجه من منزله بتاريخ الواقعة وتوجهه للإختباء بإحدى المزارع بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية مستعينًا بصديق له مقيم بدائرة المركز، لإحداث ما به من إصابات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجار عرضه على النيابة للتحقيق.

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