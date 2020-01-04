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اقتصاد

تفاصيل خطة انتقال 31 وزارة للحى الحكومى بالعاصمة الإدارية

السبت 04/يناير/2020 - 12:33 م
جريدة الدستور
طارق عتمان
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وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة بضرورة الإسراع في عملية الانتقال إلى العاصمة الإدارية بعد الانتهاء من التجهيزات المطلوبة لجميع الوزارات، وحسب خطة الدولة، فإن عملية انتقال 50 ألف موظف بالوزارات المختلفة ستكون قبل 30 يونيو 2020.

وتجري وزارة الاتصالات حاليًا عملية التنسيق مع الوزارات لتدريب الموظفين المنتقلين على أدوات تكنولوجيا المعلومات والنظام الجديد لإدارة دولاب عمل الحكومة، والتى سيتم الاعتماد عليها من قِبل جميع الوزارات.

وقال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن الوزارة تنتهي من تنفيذ الشبكة الموحدة لإدارة دولاب عمل الحكومة والتي سيكون فيها النظام إلكترونيًا ولا يعتمد على الأوراق والمستندات التقليدية، بل سيكون نظامًا رقميًا يعتمد على المستندات والوثائق والأرشيف الإلكتروني فقط لا مجال فيه للفساد أو التلاعب.

وأوضح الوزير أن هذه الشبكة ستتيح لجميع الوزارات التواصل مع بعضها بعضًا، ولا يحتاج المواطن الانتقال من وزارة إلى أخرى لاستخراج مستند أو دفع المستحقات الحكومة، كما سيتم ربط جمع قواعد بيانات الحكومة ببعضها.

في هذا السياق، تستهدف الحكومة انتقال عدد من الوزارات الاقتصادية والخدمية، وعلى رأسها المالية والبترول والكهرباء والاتصالات والتعليم والإسكان والتخطيط والعدل والنقل والإنتاج الحربي، وبالإضافة إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب والبنك المركزي وهيئة الرقابة المالية الموحدة والبورصة المصرية خلال الربع الأول للعام الجاري، تستتبع نقل باقي الوزارات خلال الربع الثاني، على أن يتم الافتتاح الرسمي للحي الحكومي مع احتفالات 30 يونيو المقبل.

وتشمل منظومة تطوير الإصلاح الإداري للدولة عملية انتقال 50 ألف موظف من الحكومة للعاصمة الإدارية كمرحلة أولى التى تستهدف الحكومة تنفيذها خلال 8 سنوات، وتم الانتهاء من وضع خريطة انتقال وتسكين 31 وزارة أو هيئة تابعة للحكومة، بالإضافة إلى نحو 12 جهة مستقلة بإجمالى عدد موظفين يبلغ 50 ألفًا و501 موظف.

وتسابق وزارة الاتصالات الزمن للانتهاء من جميع التجهيزات المطلوبة لتشغيل دولاب عمل الحكومة الجديد، ومنها إنشاء أكبر مركز استضافة البيانات، وتطوير تطبيقات العمل الحكومى، وشبكات المراقبة الإلكترونية، وتكويد ومسح كل الوثائق والمستندات، نقل خوادم التطبيقات التخصصية.

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