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مصر

وقف التسجيل ببوابة توظيف المعلمين 15 يناير

السبت 04/يناير/2020 - 12:32 م
جريدة الدستور
نورهان عبدالرحمن
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أعلنت البوابة الإلكترونية للتوظيف بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إيقاف التسجيل مؤقتا على البوابة الإلكترونية للتوظيف اعتبارا من يوم الأربعاء 15 يناير الجارى، على أن تتم إعادة فتحها بعد ذلك فور الانتهاء من مراجعة البيانات والمستندات التى تم تقديمها حتى تاريخ غلق بابا التسجيل.

وكانت قد صرح الدكتور رضا حجازى، نائب الوزير لشئون المعلمين، إنه لا تعديل فى شروط التقدم للمسابقة والتى أعلنت عنها الوزارة فى أكتوبر الماضى، وأننا نسير وفقًا للخطوات التى أعُلن عنها، نافيًا ما أثير حول إرسال كشوف أسماء 30 ألف معلم للمديريات التعليمية للتعاقد معهم.

وكانت الوزارة أكدت أنه حرصًا على تكافؤ الفرص بين المتقدمين لمسابقة 120 ألف معلم فإنه لا تعديل فى شروط المسابقة.

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