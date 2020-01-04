نشرة أخبار العرب.. السبت 2 يناير

رصدت نشرة أخبار العرب، أهم الأحداث والتطورات في العالم العربي، وتحديدًا ‏المناطق الأكثر سخونة، فى محاولة لضبط البوصلة حول ما يعانيه وطننا ‏الأكبر، كما رصدت إنجازات وتطلعات المناطق المستقرة، ونقل تطلعها إلى غد ‏أفضل.



مصر:

- شددت مصر، مجددًا على موقفها الرافض للتدخل التركي في الشأن الليبي، بعدما وافق البرلمان على مذكرة الرئيس رجب طيب أردوغان، تجيز إرسال قوات عسكرية تركية لدعم حكومة طرابلس.



ليبيا:

- خرج نحو 3 آلاف متظاهر إلى شوارع مدينة بنغازي شرق ليبيا، للتعبير عن احتجاجهم على الدعم العسكري الذي تقدمه تركيا لحكومة طرابلس.



لبنان:

- قوات أمريكية خاصة تتأهب لحماية السفارة في لبنان.



العراق:

- التحالف الدولي يخفض عملياته في العراق لأسباب أمنية.



سوريا:

- على خلفية مقتل سليماني.. اعتقال سوري وعراقي وموظف استخبارات بمطار بغداد.



قطر:

- وزير الخارجية القطري يتوجه إلى طهران.