نشرة أخبار العرب.. السبت 2 يناير
السبت 04/يناير/2020 - 12:32 م
آية حسنيطباعة
رصدت نشرة أخبار العرب، أهم الأحداث والتطورات في العالم العربي، وتحديدًا المناطق الأكثر سخونة، فى محاولة لضبط البوصلة حول ما يعانيه وطننا الأكبر، كما رصدت إنجازات وتطلعات المناطق المستقرة، ونقل تطلعها إلى غد أفضل.
مصر:
- شددت مصر، مجددًا على موقفها الرافض للتدخل التركي في الشأن الليبي، بعدما وافق البرلمان على مذكرة الرئيس رجب طيب أردوغان، تجيز إرسال قوات عسكرية تركية لدعم حكومة طرابلس.
ليبيا:
- خرج نحو 3 آلاف متظاهر إلى شوارع مدينة بنغازي شرق ليبيا، للتعبير عن احتجاجهم على الدعم العسكري الذي تقدمه تركيا لحكومة طرابلس.
لبنان:
- قوات أمريكية خاصة تتأهب لحماية السفارة في لبنان.
العراق:
- التحالف الدولي يخفض عملياته في العراق لأسباب أمنية.
سوريا:
- على خلفية مقتل سليماني.. اعتقال سوري وعراقي وموظف استخبارات بمطار بغداد.
قطر:
- وزير الخارجية القطري يتوجه إلى طهران.
مصر:
- شددت مصر، مجددًا على موقفها الرافض للتدخل التركي في الشأن الليبي، بعدما وافق البرلمان على مذكرة الرئيس رجب طيب أردوغان، تجيز إرسال قوات عسكرية تركية لدعم حكومة طرابلس.
ليبيا:
- خرج نحو 3 آلاف متظاهر إلى شوارع مدينة بنغازي شرق ليبيا، للتعبير عن احتجاجهم على الدعم العسكري الذي تقدمه تركيا لحكومة طرابلس.
لبنان:
- قوات أمريكية خاصة تتأهب لحماية السفارة في لبنان.
العراق:
- التحالف الدولي يخفض عملياته في العراق لأسباب أمنية.
سوريا:
- على خلفية مقتل سليماني.. اعتقال سوري وعراقي وموظف استخبارات بمطار بغداد.
قطر:
- وزير الخارجية القطري يتوجه إلى طهران.