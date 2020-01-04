الباز يكشف علاقة مصرع قاسم سليمانى بـ«فتاة المنصورة» في «90 دقيقة» الليلة

يقدم الإعلامى محمد الباز، فى برنامج 90 دقيقة، بقناة المحور الفضائية، حلقة استثنائية، يكشف فيها تفاصيل تطورات القضايا الإقليمية والمحلية، خاصة قضايا الشرق الأوسط وتحديدا بعد أزمة ليبيا وإيران بعد تدخل السفاح التركي رجيب طيب أردوغان عسكريا فى طرابلس، واغتيال قاسم سليمانى قائد قوات القدس فى الحرس الثورى الإيرانى فى العراق، وذلك فى تمام الساعة الثامنة مساء اليوم السبت.



كما يكشف الإعلامى محمد الباز، علاقة مصرع قاسم سليماني، قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، بحادث التحرش بفتاة المنصورة فى 90 دقيقة، وكذلك تفاصيل القبض على رئيس مصلحة الضرائب المصرية وآخرين فى قضية رشوة، وتفاصيل تحقيقات النائب العام فى القضية بعدما أمر نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق في واقعة ضبط رئيس مصلحة الضرائب متلبسًا بأخذ مبالغ مالية على سبيل الرشوة.



كما يكشف تطورات وتفاصيل جديدة عن واقعة التحرش بفتاة المنصورة بمحافظة الدقهلية، وتفاصيل التحقيقات مع المتورطين فى الحادث، كما يرصد ردود الفعل على الواقعة.



وخلال حلقة اليوم يعلن الإعلامى محمد الباز، نتائج استفتاء 90 دقيقة حول شخصية العام فى مختلف المجالات الفنية والرياضية والسياسية، كما يرصد أكاذيب جماعة الإخوان الإرهابية خلال عام ضد الدولة المصرية.