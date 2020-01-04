محافظ أسوان يشكل لجنة لمعرفة صلاحية الباخرة المحترقة

كلف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو ومديري المراسي السياحة والنقل النهري، بالتنسيق مع الجهات المعنية من وزارة وشرطة السياحة والآثار والعائمات، بإخلاء الباخرة السياحية "جراند صن" من السائحين والمصريين ومتعلقاتهم، بإجمالي 73 سائحا ألمانيا وإسبانيا ومصريا، إلى إحدى البواخر السياحية الأخرى.



وذلك فور إبلاغه بحدوث حريق محدود نشب في لوحة المولد والمحركات الموجودة بالجزء الخلفي للباخرة السياحية "جراند صن"، في المنطقة الواقعة أمام معبد كوم أمبو أثناء رحلتها النيلية من أسوان إلى الأقصر، دون وقوع أية تلفيات أو إصابات بشرية، وبعد نجاح قوات الحماية المدنية والإنقاذ النهري وطاقم الباخرة بالسيطرة على الحريق.



وأوضح محافظ أسوان، أنه تم تكليف لجنة من هيئة النقل النهري، ومكتب وزارة السياحة لمعاينة الباخرة السياحية التابعة لشركة الجنوب للمنشآت السياحية للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للإبحار مرة أخرى، وهو الذي يتوازى مع معاينة فريق من أعضاء النيابة العامة للوقوف على أسباب الحريق والتصريح بالإبحار من عدمه، حيث سيتم توفير حافلات سياحية لنقل الركاب في حالة عدم إبحارها من أجل استكمال برنامجهم السياحي.



وأعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته للجنة المحافظة، التي تضم جميع الجهات المختصة للمرور الميداني على جميع البواخر السياحية بمدينة أسوان للتأكد من توافر جميع اشتراطات الحريق والسلامة والصحة المهنية، بجانب الاشتراطات الصحية والبيئية والبيطرية والخدمات السياحية، علاوة على تراخيص الملاحة من هيئة النقل النهري، مؤكدا على أن هذه الإجراءات الاحترازية تأتي حرصا من المحافظة على سلامة وصحة السائحين والزائرين لها، وخاصة في ظل الموسم السياحي الحالي وخلال إجازة نصف العام الدراسي.