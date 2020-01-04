دفاع البرلمان الليبي توجه تهمة "الخيانة العظمى" للسراج

طالب رئيس لجنة الدفاع البرلمانية في ليبيا، طلال الميهوب، اليوم السبت، بتوجيه تهمة "الخيانة العظمى" لرئيس المجلس الرئاسي فايز سراج.



وقال رئيس لجنة الخارجية البرلمانية، في نبأ عاجل نقلته فضائية "الحدث"، إن الجيش الليبي يؤكد جاهزية قواتنا المسلحة لردع أي تدخل أجنبي.



وأضاف رئيس لجنة الخارجية البرلمانية، أن ليبيا تطلب من مجلس الأمن عقد جلسة طارئة، مؤكدا أن ليبيا تعمل مع الجامعة العربية؛ لتفعيل معاهدة الدفاع المشترك.



وطالبت الخارجية البرلمانية، بتحويل رئيس المجلس الرئاسي فايز سراج للنائب العام بعد توقيعه الاتفاق مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وسحب الشرعية من حكومة الوفاق في طرابلس.



وشكلت خارجية البرلمان الليبي، فريقا قانونيا لمحكمة العدل الدولية لإبطال اتفاقية السراج مع تركيا، وطالبت بسحب الجنسية من كل من وقع على الاتفاقيتين البحرية والأمنية بين السراج وأردوغان.



وقدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى البرلمان التركي، مذكرة تفويض بشأن إرسال قوات تركية إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق، ووافق عليها البرلمان التركي في الوقت الذي تستمر فيه العملية العسكرية لقوات شرق ليبيا بقيادة خليفة حفتر للسيطرة على العاصمة طرابلس.