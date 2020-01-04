-
السبت 04 يناير 2020 الموافق 09 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

دفاع البرلمان الليبي توجه تهمة "الخيانة العظمى" للسراج

السبت 04/يناير/2020 - 12:26 م
فايز سراج
فايز سراج
هبه محمد
طباعة
طالب رئيس لجنة الدفاع البرلمانية في ليبيا، طلال الميهوب، اليوم السبت، بتوجيه تهمة "الخيانة العظمى" لرئيس المجلس الرئاسي فايز سراج.

وقال رئيس لجنة الخارجية البرلمانية، في نبأ عاجل نقلته فضائية "الحدث"، إن الجيش الليبي يؤكد جاهزية قواتنا المسلحة لردع أي تدخل أجنبي.

وأضاف رئيس لجنة الخارجية البرلمانية، أن ليبيا تطلب من مجلس الأمن عقد جلسة طارئة، مؤكدا أن ليبيا تعمل مع الجامعة العربية؛ لتفعيل معاهدة الدفاع المشترك.

وطالبت الخارجية البرلمانية، بتحويل رئيس المجلس الرئاسي فايز سراج للنائب العام بعد توقيعه الاتفاق مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وسحب الشرعية من حكومة الوفاق في طرابلس.

وشكلت خارجية البرلمان الليبي، فريقا قانونيا لمحكمة العدل الدولية لإبطال اتفاقية السراج مع تركيا، وطالبت بسحب الجنسية من كل من وقع على الاتفاقيتين البحرية والأمنية بين السراج وأردوغان.

وقدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى البرلمان التركي، مذكرة تفويض بشأن إرسال قوات تركية إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق، ووافق عليها البرلمان التركي في الوقت الذي تستمر فيه العملية العسكرية لقوات شرق ليبيا بقيادة خليفة حفتر للسيطرة على العاصمة طرابلس.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 14 ساعة

الرقابة الإدارية: القبض على رئيس مصلحة الضرائب متلبسًا برشوة

منذ حوالي 14 ساعة

اليونان وقبرص وإسرائيل تدين قرار تركيا بنشر قواتها فى ليبيا

منذ حوالي 18 ساعة

شهود جدد في «التحرش بفتاة المنصورة» أمام النيابة

منذ يوم

الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الباردة.. واليوم أمطار رعدية

الصور

image description

توزيع بطاطين ووجبات على المشردين بالإسكندرية (صور)

image description

استمرار سقوط الأمطار وانخفاض درجات الحرارة بمطروح (صور)

image description

ربط لص في شجرة بدمياط (صور)

image description

روجينا تؤدي صلاة الجمعة بالروضة الشريفة (صورة)

image description

حفل توقيع كتاب «أيام مرسي» للدكتور محمد الباز

الأكثر قراءة

دفعت مليون جنيه.. إلغاء حبس سمية الخشاب

الأرصاد تكشف موعد انتهاء موجة الصقيع (فيديو)

السيطرة على حريق في خط بترول بحقول «رأس غارب»

اليوم.. الحكم في معارضة سمية الخشاب على حبسها 3 سنوات

أيام زمان

آراؤه تخالف كتاباته.. موقف غريب لـ إحسان عبدالقدوس من حرية المرأة

«المتداولة ليست الأصلية».. حكاية «جوابات حراجي» لـ الأبنودي

«سر الست».. أم كلثوم غنت «الأطلال» تضامنًا مع هذا الكاتب

كيف ردت أم كلثوم على من لقبوها بـ«أم إسرائيل»؟

نجم الساعة

آراؤه تخالف كتاباته.. موقف غريب لـ إحسان عبدالقدوس من حرية المرأة

الصحة

السمنة بيئة خصبة للإصابة بسرطان الجلد

طرق الوقاية من الإصابة بسكرى الحمل

ممارسة اليوجا تؤثر على صحة الدماغ

أفضل أنواع النبات لمحاربة السرطان

الرئيس نيوز

برلماني: أثق في قدرة الجيش الليبي على مواجهة أردوغان المعتوه

نائب يسأل الحكومة: هل الوزراء لديهم سلطة تعيين موظفين جدد؟

نائب: الأمن القومي المصري جزء لا يتجزأ من الأمن القومي الليبي

برلماني: القانون الدولي أعطى الحق لمصر حماية أمنها القومى

منوعات

26 يناير.. انطلاق ماراثون مراكش الدولي بمشاركة 13 ألف عداء

نصيحة.. هذا ما تفعله الأقفال بحقائبك

منتخب أمريكا يلغى معسكره فى قطر

بريطانى محظوظ يفلت من الموت بطريقة استثنائية

كشكول

رئيس جامعة الزقازيق يتفقد سير امتحانات التجارة للأسبوع الثالث

بالصور.."مبارك" يتفقد امتحانات كلية التربية النوعية

التعليم تتيح التسجيل الإلكتروني لاستمارات الثانوية العامة

"التعليم" تكشف أسباب توقف التسجيل على بوابة التوظيف حتى 15 يناير

إسلام سياسي

خبير حركات إسلامية: استثمارات التنظيم الدولي في أوربا فقط 18.5 مليار يورو

قيادي إخواني منشق: مستقبل الجماعة سينهار 2020 على يد الدول التي تبنتهم

بالأسماء أفراد من العائلة الحاكمة في قطر يشترون جنسية مالطا هروبا من تهم فساد- فيديو

«الأمين العام للأمم المتحدة» يدعو جميع الأطراف في ليبيا إلى وقف إطلاق النار

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ عبدالمجيد سليم.. «ابن سيناء»
مؤمن المحمدي
«لغة» الصعيد
ولاء الشيخ
فى حب النيل
د.كريمة الحفناوى
ثورة المعلومات ومستقبل العالم
المزيد
ads

الثقافة

نتائج فرز انتخابات نقابة التشكيليين(صور)

«نائب فى الأرياف».. الحكيم وريم وعصفور

دكتور جيكل ومستر هايد.. شيزوفرينيا «روبرت ستيفنسون»

لأول مرة.. دور نشر عربية تشارك فى معرض الكتاب 2020

صفحتنا ع الفيس بوك