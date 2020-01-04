«المركزي» يعلن رصيد الاحتياطي الأجنبي خلال ساعات

يعلن البنك المركزي المصري، خلال ساعات رصيد الاحتياطي الأجنبي لديه بنهاية شهر ديسمبر 2019.



وكان البنك المركزي أعلن عن وصول رصيد الاحتياطي إلى 45.3 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر. وقد ارتفع رصيد الاحتياطي الأجنبي بما يزيد على 20 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 وحتى الآن.



وحصلت مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار بموجب اتفاقية التسهيل الممدد مع صندوق النقد الدولي، إلى جانب حزمة تمويلية عبر الاتفاقيات الثنائية، خلال الثلاث سنوات الماضية.



وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطىئ من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هي توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية في الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين بالخارج التي وصلت إلى مستوى قياسي.