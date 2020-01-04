تيسيرات من إدارة التجنيد لذوى الاحتياجات الخاصة

طورت إدارة التجنيد والتعبئة منظومة العمل لتشمل تقديم كل التيسيرات لذوى الاحتياجات الخاصة بالمجان، تنفيذًا لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة للتيسير على المواطنين وحل المشكلات التجنيدية.



وتضمنت تلك التيسيرات دفع لجان تجنيدية وطبية إلى جمعيات الرعاية الاجتماعية التي تخضع لإشراف وزارة التضامن الإجتماعي وكذا مدارس التنمية الفكرية، بالإضافة إلى الجامعات في حالة طلب ذلك بشرط ألا يقل عدد الأفراد المطلوب لهم اللجان عن (10) أفراد وذلك لإنهاء الموقف التجنيدي وإجراء الكشف الطبي لهم ومنحهم شهادات المعاملة التجنيدية في أماكن تواجدهم.



كما تضمنت التيسيرات أنه في حالة تقدم الشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة إلى مناطق التجنيد التابعين لها أو مجمعات خدمة المواطنين المنتشرة في كل أنحاء الجمهورية لإنهاء موقفهم التجنيدي يتم تقديم كل التيسيرات الإدارية والطبية والخدمية لهم بالمجان دون الانتظار لتوقيت المرحلة التجنيدية الخاصة بهم وتسليمهم شهادات المعاملة التجنيدية في نفس اليوم، فضلا عن توفير إدارة التجنيد والتعبئة خدمة صوتية للمواطنين على الخط الساخن رقم (15499) مع إمكانية الحصول علي مستخرج من شهادة المعاملة التجنيدية من خلال الموقع الإلكتروني (https: tagned.mod.gov.eg ).