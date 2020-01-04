زيارة استثنائية للسجناء بمناسبة عيد الميلاد

صرّح اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بزيارة استثنائية لجميع نزلاء السجون بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد لعام 2020، حرصًا من وزارة الداخلية على إتاحة الفرصة لنزلاء السجون مشاركة ذويهم الاحتفال بهذه المناسبة.



وقرر وزير الداخلية منح جميع السجناء زيارة استثنائية واحدة فقط خلال الفترة من الأربعاء الموافق 8-1-2020 حتى الخميس الموافق 23-1-2020، على ألا تحتسب تلك الزيارة ضمن الزيارات المقررة لنزلاء السجون.



يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.