-
السبت 04 يناير 2020 الموافق 09 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الشئون الخارجية»: سنتخذ كل الإجراءات لحماية ليبيا من أطماع تركيا

السبت 04/يناير/2020 - 12:22 م
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
قال السفير الدكتور منير زهران، رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية: "إن اعتزام تركيا إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا يهدد بإشعال حرب إقليمية ويؤثر على أمن الدولة المصرية التي ستتخذ كل الإجراءات والقرارات لحماية أمنها وأرضها وشعبها من أطماع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في المنطقة".

وأضاف السفير زهران، اليوم السبت: "ليبيا بلد جوار ولديها حدود مباشرة شاسعة ومتلاصقة مع مصر، وأي مساس بسيادة الدولة الليبية وشعبها يؤثر على مصر وأمنها القومى"، مشددًا على أن مصر تلعب دورًا حيويًا في الأزمة الليبية وتساند شعبها بحكم العلاقات التاريخية وعلاقات حسن الجوار بين البلدين".

ورأى أن أردوغان يسعى لدخول ليبيا بهدف إحياء الإمبراطورية العثمانية والتوسع الاستعماري لفرض نفوذ تركيا على المناطق التي كانت فى زمن الاستعمار تحت الاحتلال العثماني، فضلًا عن أطماعه في ثروات ليبيا والبحر المتوسط، مؤكدًا أن هذا الطمع واضح أمام العالم أجمع ولا يخفى على أحد.

ووصف السفير زهران القرار الذي اتخذه البرلمان التركي، أمس الأول الخميس، بالموافقة على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا بأنه "قرار باطل"، نظرًا لأنه اعتمد على الاتفاقية التي أبرمها أردوغان مع رئيس وزراء حكومة الوفاق الليبية فايز السراج فى نوفمبر الماضى، والتي تعد غير شرعية، خاصة أن اتفاق الصخيرات لم يعط للسراج حق التوقيع على أي اتفاقات دولية، كما أن شخص السراج نفسه لم يوافق عليه البرلمان الليبى المنتخب والجهة الشرعية الوحيدة بالبلاد التي تمثل الشعب الليبى، إذن فإن ما بني على باطل فهو باطل.

كما أكد أن اتفاق "أردوغان- السراج" مخالف للشرعية الدولية وينتهك قرار مجلس الأمن رقم 1970 لعام 2011، والذي ينص على عدم مد ليبيا بالأسلحة، كما أنه مخالف كذلك لقانون البحار الذي نظم الثروات في المياه الدولية، فضلًا عن أن المنطقة الاقتصادية لم يتم ترسيمها بعد من قبل الدولة المعنية بها والوحيدة التي لها الحق في ذلك.

ولفت رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية إلى أنه لا توجد حدود مباشرة بين ليبيا وتركيا، كما أنه لا توجد بينهما أي فواصل بالبحار حتى يتم توقيع اتفاق بحري بينهما.

يذكر أن البرلمان التركي وافق أمس الأول الخميس، في جلسة طارئة، على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، مستندًا إلى الاتفاقيات العسكرية والأمنية والبحرية التي وقعها أردوغان مع السراج في نوفمبر الماضي، والتى تعد مخالفة للقانون الدولي.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 15 ساعة

حقيقة انضمام فرجاني ساسي لـ«أهلي جدة»

منذ أقل من ساعتين

الأرصاد تكشف موعد انتهاء موجة الصقيع (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

المشير حفتر يعلن النفير العام لمواجهة تركيا: سنحاربهم رجالا ونساء

منذ يومين

«فتاة المنصورة» تكشف تفاصيل واقعة التحرش أمام النيابة العامة

الصور

image description

توزيع بطاطين ووجبات على المشردين بالإسكندرية (صور)

image description

استمرار سقوط الأمطار وانخفاض درجات الحرارة بمطروح (صور)

image description

ربط لص في شجرة بدمياط (صور)

image description

روجينا تؤدي صلاة الجمعة بالروضة الشريفة (صورة)

image description

حفل توقيع كتاب «أيام مرسي» للدكتور محمد الباز

الأكثر قراءة

دفعت مليون جنيه.. إلغاء حبس سمية الخشاب

الأرصاد تكشف موعد انتهاء موجة الصقيع (فيديو)

السيطرة على حريق في خط بترول بحقول «رأس غارب»

اليوم.. الحكم في معارضة سمية الخشاب على حبسها 3 سنوات

أيام زمان

آراؤه تخالف كتاباته.. موقف غريب لـ إحسان عبدالقدوس من حرية المرأة

«المتداولة ليست الأصلية».. حكاية «جوابات حراجي» لـ الأبنودي

«سر الست».. أم كلثوم غنت «الأطلال» تضامنًا مع هذا الكاتب

كيف ردت أم كلثوم على من لقبوها بـ«أم إسرائيل»؟

نجم الساعة

آراؤه تخالف كتاباته.. موقف غريب لـ إحسان عبدالقدوس من حرية المرأة

الصحة

السمنة بيئة خصبة للإصابة بسرطان الجلد

طرق الوقاية من الإصابة بسكرى الحمل

ممارسة اليوجا تؤثر على صحة الدماغ

أفضل أنواع النبات لمحاربة السرطان

الرئيس نيوز

برلماني: أثق في قدرة الجيش الليبي على مواجهة أردوغان المعتوه

نائب يسأل الحكومة: هل الوزراء لديهم سلطة تعيين موظفين جدد؟

نائب: الأمن القومي المصري جزء لا يتجزأ من الأمن القومي الليبي

برلماني: القانون الدولي أعطى الحق لمصر حماية أمنها القومى

منوعات

26 يناير.. انطلاق ماراثون مراكش الدولي بمشاركة 13 ألف عداء

نصيحة.. هذا ما تفعله الأقفال بحقائبك

منتخب أمريكا يلغى معسكره فى قطر

بريطانى محظوظ يفلت من الموت بطريقة استثنائية

كشكول

رئيس جامعة الزقازيق يتفقد سير امتحانات التجارة للأسبوع الثالث

بالصور.."مبارك" يتفقد امتحانات كلية التربية النوعية

التعليم تتيح التسجيل الإلكتروني لاستمارات الثانوية العامة

"التعليم" تكشف أسباب توقف التسجيل على بوابة التوظيف حتى 15 يناير

إسلام سياسي

خبير حركات إسلامية: استثمارات التنظيم الدولي في أوربا فقط 18.5 مليار يورو

قيادي إخواني منشق: مستقبل الجماعة سينهار 2020 على يد الدول التي تبنتهم

بالأسماء أفراد من العائلة الحاكمة في قطر يشترون جنسية مالطا هروبا من تهم فساد- فيديو

«الأمين العام للأمم المتحدة» يدعو جميع الأطراف في ليبيا إلى وقف إطلاق النار

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ عبدالمجيد سليم.. «ابن سيناء»
مؤمن المحمدي
«لغة» الصعيد
ولاء الشيخ
فى حب النيل
د.كريمة الحفناوى
ثورة المعلومات ومستقبل العالم
المزيد
ads

الثقافة

نتائج فرز انتخابات نقابة التشكيليين(صور)

«نائب فى الأرياف».. الحكيم وريم وعصفور

دكتور جيكل ومستر هايد.. شيزوفرينيا «روبرت ستيفنسون»

لأول مرة.. دور نشر عربية تشارك فى معرض الكتاب 2020

صفحتنا ع الفيس بوك