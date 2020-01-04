تجديد حبس مالكة شركة مستلزمات طبية مغشوشة في السيدة زينب

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم السبت، حبس مالكة شركة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لحيازتها 93 ألف جهاز ومستلزمات طبية مجهولة المصدر.



وكان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، تلقى إخطارًا يفيد بتمكن ضباط مباحث التموين من ضبط مالكة شركة لتجارة المستلزمات الطبية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة السيدة زينب؛ لحيازتها 93 ألفا و677 جهازا وقطعة مستلزمات طبية (جهاز قياس ضغط الدم، سرنجات، شرائط تحليل السكر) مهربة جمركيًا ومجهولة المصدر، وذات أثر بالغ الضرر على الصحة العامة لكونها غير مصرح بها من الجهات المعنية.



تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بحبس المتهمة 4 أيام.