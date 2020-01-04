ضبط 20 ألف كتاب مقلد في مطبعة بدار السلام

نجح رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، اليوم السبت، برئاسة اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لأمن العاصمة، في ضبط إحدى المطابع بدار السلام، وبداخلها 20 ألف نسخة كتاب مطبوع دون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية.



كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية قد أكدت طباعة مالك إحدى المطابع في دار السلام العديد من الكتب دون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، بالمخالفة للقانون.



وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المطبعة المشار إليها، وضُبط بداخلها 20 ألف نسخة كتاب وغلاف دون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.