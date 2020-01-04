«العربي لسيدات الأعمال» يدعم منظومة الإصلاح الإداري

هنأ المجلس العربي لسيدات الأعمال برئاسة عبير عصام، الدكتور هاني محمود وزير التنمية الادارية الأسبق على اختياره مستشارًا لرئيس الوزراء للإصلاح الإداري.



وأكدت عبير عصام رئيس المجلس خلال تصريحات لها، أن المجلس على أتم استعداد بالتعاون في دعم منظومة الإصلاح الإداري والتدريب، من خلال برامج التدريب التي يعمل عليها المجلس منذ فترة.



وشددت رئيس المجلس العربي لسيدات الأعمال، على أن اختيارات مستشاري مجلس الوزراء الأخيرة، تنم عن وعي صناع القرار في مصر بالكوادر والشخصيات التي لديها القدرة على خلق الفارق ودعم الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.