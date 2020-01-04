حمدى الوزير يبدأ تصوير «سيف الله»

بدأ الفنان حمدى الوزير، اليوم السبت، تصوير أول مشاهده في مسلسل "سيف الله" عن سيرة الصحابى خالد بن الوليد، بمنطقة الحزام الأخضر، للمخرج رءوف عبدالعزيز وبطولة النجم عمرو يوسف، وإنتاج شركة سينرجى، كتب السيناريو والحوار إسلام حافظ، حيث يجسد "الوزير" ضمن أحداث المسلسل شخصية طلحة بن خويلد الأسدي.



ويشارك فى المسلسل كل من بيومى فؤاد، حمدى الوزير، سوسن بدر، يوسف شعبان، وسيتم إعلان أسماء باقى الممثلين خلال الأيام المقبلة، خاصة أن المسلسل يضم أكثر من 130 ممثلًا، كما وضعت له شركة سينرجى ميزانية ضخمة كى يظهر المسلسل بشكل يليق بمكانة المصريين فى الوطن العربى.



وكان النجم عمرو يوسف قد خضع لتدريبات مكثفة على ركوب الخيل والضرب بالسيوف والأكشن وخوض المعارك فى الصحراء على يد متخصصين أجانب، بالإضافة إلى تدريبات بدنية جسمانية لتظهر قوته فى شخصية "خالد بن الوليد"، حيث إنه كان من أعظم المحاربين فى تاريخ الإسلام.