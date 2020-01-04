فيديو.. الأرصاد تكشف موعد انتهاء موجة الصقيع

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس شهدت على مدار الـ3 أيام الماضية انخفاضًا شديدًا فى درجات الحرارة، والأجواء شديدة البرودة، خاصة فى فترة الليل.



وأضاف شاهين، خلال مداخلة هاتفية لفضائية"إكسترا نيوز"، أن هناك سقوط أمطار بدأ منذ صباح اليوم ويمتد إلى مناطق القاهرة، مع تزايد سرعة الرياح والتي ستزداد خلال فترات النهار، لافتًا إلى أنه يتوقع انتهاء حالة الصقيع وموجة البرودة غدًا الأحد، يبدأ ارتفاع درجة أو درجتين للحرارة.



ونصح شاهين، بتوخي الحذر خلال القيادة على الطرق خلال فترة تكون الشبورة المائية فى الصباح الباكر، ناصحًا بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة على مدار اليوم.