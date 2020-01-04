-
السبت 04 يناير 2020 الموافق 09 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

بعد 11 سنة في المحاكم.. أرملة «عزيز صدقي» تحصل على ميراثها

السبت 04/يناير/2020 - 11:16 ص
عزيز صدقي رئيس وزراء
عزيز صدقي رئيس وزراء مصر الأسبق
عادل عبد العال
طباعة
أسدلت محكمة استئناف أسرة القاهرة الستار على دعوى ورثة عزيز صدقي رئيس وزراء مصر الأسبق، ضد أرملة أبيهم؛ لإثبات عدم أحقيتها في الميراث ومحاولات تشويه صورتها والإدعاء أنها إسرائلية الجنسية وغير مسلمة، بعد 11 عامًا في أروقة المحاكم.

وقضت المحكمة برئاسة المستشار هاني برهام وعضوية المستشارين د.أشرف هلال ومحمد صلاح وأمانة سر سامح شوقي، بعدم قبول الإلتماس المقدم بإعادة نظر الدعوى في الاستئنافيين رقم 17267 7597 واثبات أحقية أرملة عزيز صدقي في الميراث حسب إعلام الوراثة الشرعي.

وكان المدعي محمد صدقي عزيز، قد أقام دعوى ضد أرملة أبيه ليلى محمود السيوفي، طلب في ختامها الحكم ببطلان عقد الزواج الخاص بين المدعي عليها ووالده وعدم التعويل عليه وإلغاء كل ما يترتب عليه لأنها أدخلت الغش والتدليس على والده وأدلت ببيانات غير صحيحة واستخدمت بطاقة مزورة بالإضافة لصدور إعلام الوراثة للمرحوم مثبت به أنها زوجة له ولا ترث به كونها غير مسلمة.

وصدر حكم أول درجة لصالح الورثة، فقدمت بعدها أرملة المرحوم أوراقًا رسمية تنفي ما قدمه الورثة وتتمثل في جواز سفر دبلوماسي وبطاقة رقم قومي وإقرار من المرحوم بخط يده بتنازله عن شقة الزوجية، بالإضافة إلى شهادة من السفارة الإسرائيلية بأنها غير مسجلة لديهم.

وطعن المدعي بالاستئناف وقررت المحكمة تأييد حكم أول درجة، وبعدها قدم الالتماس لنظر الدعوى وقدم عدة حوافظ فقضت المحكمة بعدم قبول الالتماس واثبات أحقية الأرملة في ميراث زوجها لعدم تقديم مستندات تثبت عكس ذلك.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 13 ساعة

حقيقة انضمام فرجاني ساسي لـ«أهلي جدة»

منذ حوالي 12 ساعة

الرقابة الإدارية: القبض على رئيس مصلحة الضرائب متلبسًا برشوة

منذ حوالي 17 ساعة

مصدر يكشف حقيقة مصرع 17 سجينًا في انقلاب سيارة ترحيلات

منذ حوالي 19 ساعة

نائب عراقي يكشف سيناريوهات الرد الإيراني على مقتل سليماني

الصور

image description

توزيع بطاطين ووجبات على المشردين بالإسكندرية (صور)

image description

استمرار سقوط الأمطار وانخفاض درجات الحرارة بمطروح (صور)

image description

ربط لص في شجرة بدمياط (صور)

image description

روجينا تؤدي صلاة الجمعة بالروضة الشريفة (صورة)

image description

حفل توقيع كتاب «أيام مرسي» للدكتور محمد الباز

الأكثر قراءة

اليوم.. الحكم في معارضة سمية الخشاب على حبسها 3 سنوات

تركيا تطالب رعاياها في طرابلس بالتوجه لمصراتة

«منقذ فتاة المنصورة»: 2000 شاب تحرشوا بيها وكانوا هياخدوها معاهم

الأمطار تغرق الإسكندرية.. والمحافظة تعلن الطوارئ (صور)

أيام زمان

آراؤه تخالف كتاباته.. موقف غريب لـ إحسان عبدالقدوس من حرية المرأة

«المتداولة ليست الأصلية».. حكاية «جوابات حراجي» لـ الأبنودي

«سر الست».. أم كلثوم غنت «الأطلال» تضامنًا مع هذا الكاتب

كيف ردت أم كلثوم على من لقبوها بـ«أم إسرائيل»؟

نجم الساعة

آراؤه تخالف كتاباته.. موقف غريب لـ إحسان عبدالقدوس من حرية المرأة

الصحة

السمنة بيئة خصبة للإصابة بسرطان الجلد

طرق الوقاية من الإصابة بسكرى الحمل

ممارسة اليوجا تؤثر على صحة الدماغ

أفضل أنواع النبات لمحاربة السرطان

الرئيس نيوز

السيطرة على حريق بأحد المراكب السياحية في الأقصر

واشنطن: انتهى عصر مسايرة أميركا للإرهابيين

وزيرة الصحة إلى أمريكا لاستكمال مباحثات البرامج التدريبية في "طب هارفارد"

مصطفى مدبولي يتفقد اليوم مشروعات "العاصمة الإدارية الجديدة"

منوعات

نصيحة.. هذا ما تفعله الأقفال بحقائبك

منتخب أمريكا يلغي معسكره في قطر

بريطاني محظوظ يفلت من الموت بطريقة استثنائية

دراسة: النوم على أسرة منفصلة يحمى من المشاكل الزوجية

كشكول

تسمم 6 أطفال إثر تناولهم "طعمية فاسدة"بسوهاج

200 مُعلم يناشدون "التعليم" لتغيير المسمى الوظيفي

صورة لـ"الفيس بوك" تقود تلميذاً للسجن بالإسماعيلية

تعرف على المواعيد الجديدة للامتحانات المؤجلة بـ"تعليم البحيرة"

إسلام سياسي

«الأمين العام للأمم المتحدة» يدعو جميع الأطراف في ليبيا إلى وقف إطلاق النار

مصرع مدني وإصابة 3 في انفجار عبوة ناسفة بأفغانستان

التحالف الدولي ينفي شن هجمات على بغداد

بالفيديو...لحظة تفجير موكب قاسم سليماني بالعراق

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ عبدالمجيد سليم.. «ابن سيناء»
مؤمن المحمدي
«لغة» الصعيد
ولاء الشيخ
فى حب النيل
د.كريمة الحفناوى
ثورة المعلومات ومستقبل العالم
المزيد
ads

الثقافة

لأول مرة.. دور نشر عربية تشارك فى معرض الكتاب 2020

انطلاق مهرجان الساقية للمونودراما في أبريل

«The Greatest Story Ever Told» بنادى سينما الجزويت

يوسف زيدان يطلق "فوات الحيوات" 13 يناير

صفحتنا ع الفيس بوك