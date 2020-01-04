-
السبت 04 يناير 2020 الموافق 09 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«درة» إجازة في رمضان 2020

السبت 04/يناير/2020 - 11:15 ص
درة
درة
دعاء عبد المقصود
طباعة
قررت الفنانة درة الحصول على إجازة من دراما رمضان 2020، حيث لم تتعاقد على المشاركة في بطولة أي عمل درامي في مصر خلال هذه الفترة، وقررت درة الاكتفاء بتصوير الجزء الثاني من مسلسلها التاريخي "الحرملك"، وتستعد درة لبدء تصوير دورها في العمل نهاية شهر يناير الجاري.

على جانب آخر، بدأت "درة" في عقد جلسات عمل مع المخرج محمد بركة لبدء تحضيرات فيلمها السينمائي الجديد "جدران"، والذي ينتمي إلى أعمال الرعب حيث من المنتظر أن تبدأ تصويره مطلع فبراير القادم وجارِ ترشيح الأبطال المقرر مشاركتهم في الفيلم.

وتنتظر "درة"، عرض فيلمها السينمائي الجديد "يوم وليلة" أمام النجم خالد النبوي خلال أيام، وتجسد درة خلال أحداث العمل شخصية ميرفت التى تعاني العديد من التناقضات الفكرية، ومع تتابع الأحداث تواجه الكثير من المشاكل.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

درة مشغولة بـ"يوم مصرى" مع خالد النبوى

درة تستعد لتصوير فيلم "يوم مصرى"

5 أفلام سينمائية تحجز مكانها في ماراثون موسم منتصف العام

درة تخضع لجلسة تصوير جريئة بـ"البورنص"

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 14 ساعة

اتصالات مصرية أوروبية مكثفة لمواجهة التدخل التركي في ليبيا

منذ حوالي 22 ساعة

الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الباردة.. واليوم أمطار رعدية

منذ حوالي 13 ساعة

الأمطار تغرق الإسكندرية.. والمحافظة تعلن الطوارئ (صور)

منذ حوالي 13 ساعة

اليونان وقبرص وإسرائيل تدين قرار تركيا بنشر قواتها فى ليبيا

الصور

image description

توزيع بطاطين ووجبات على المشردين بالإسكندرية (صور)

image description

استمرار سقوط الأمطار وانخفاض درجات الحرارة بمطروح (صور)

image description

ربط لص في شجرة بدمياط (صور)

image description

روجينا تؤدي صلاة الجمعة بالروضة الشريفة (صورة)

image description

حفل توقيع كتاب «أيام مرسي» للدكتور محمد الباز

الأكثر قراءة

اليوم.. الحكم في معارضة سمية الخشاب على حبسها 3 سنوات

تركيا تطالب رعاياها في طرابلس بالتوجه لمصراتة

«منقذ فتاة المنصورة»: 2000 شاب تحرشوا بيها وكانوا هياخدوها معاهم

الأمطار تغرق الإسكندرية.. والمحافظة تعلن الطوارئ (صور)

أيام زمان

آراؤه تخالف كتاباته.. موقف غريب لـ إحسان عبدالقدوس من حرية المرأة

«المتداولة ليست الأصلية».. حكاية «جوابات حراجي» لـ الأبنودي

«سر الست».. أم كلثوم غنت «الأطلال» تضامنًا مع هذا الكاتب

كيف ردت أم كلثوم على من لقبوها بـ«أم إسرائيل»؟

نجم الساعة

آراؤه تخالف كتاباته.. موقف غريب لـ إحسان عبدالقدوس من حرية المرأة

الصحة

السمنة بيئة خصبة للإصابة بسرطان الجلد

طرق الوقاية من الإصابة بسكرى الحمل

ممارسة اليوجا تؤثر على صحة الدماغ

أفضل أنواع النبات لمحاربة السرطان

الرئيس نيوز

السيطرة على حريق بأحد المراكب السياحية في الأقصر

واشنطن: انتهى عصر مسايرة أميركا للإرهابيين

وزيرة الصحة إلى أمريكا لاستكمال مباحثات البرامج التدريبية في "طب هارفارد"

مصطفى مدبولي يتفقد اليوم مشروعات "العاصمة الإدارية الجديدة"

منوعات

نصيحة.. هذا ما تفعله الأقفال بحقائبك

منتخب أمريكا يلغي معسكره في قطر

بريطاني محظوظ يفلت من الموت بطريقة استثنائية

دراسة: النوم على أسرة منفصلة يحمى من المشاكل الزوجية

كشكول

تسمم 6 أطفال إثر تناولهم "طعمية فاسدة"بسوهاج

200 مُعلم يناشدون "التعليم" لتغيير المسمى الوظيفي

صورة لـ"الفيس بوك" تقود تلميذاً للسجن بالإسماعيلية

تعرف على المواعيد الجديدة للامتحانات المؤجلة بـ"تعليم البحيرة"

إسلام سياسي

«الأمين العام للأمم المتحدة» يدعو جميع الأطراف في ليبيا إلى وقف إطلاق النار

مصرع مدني وإصابة 3 في انفجار عبوة ناسفة بأفغانستان

التحالف الدولي ينفي شن هجمات على بغداد

بالفيديو...لحظة تفجير موكب قاسم سليماني بالعراق

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ عبدالمجيد سليم.. «ابن سيناء»
مؤمن المحمدي
«لغة» الصعيد
ولاء الشيخ
فى حب النيل
د.كريمة الحفناوى
ثورة المعلومات ومستقبل العالم
المزيد
ads

الثقافة

لأول مرة.. دور نشر عربية تشارك فى معرض الكتاب 2020

انطلاق مهرجان الساقية للمونودراما في أبريل

«The Greatest Story Ever Told» بنادى سينما الجزويت

يوسف زيدان يطلق "فوات الحيوات" 13 يناير

صفحتنا ع الفيس بوك