«درة» إجازة في رمضان 2020

قررت الفنانة درة الحصول على إجازة من دراما رمضان 2020، حيث لم تتعاقد على المشاركة في بطولة أي عمل درامي في مصر خلال هذه الفترة، وقررت درة الاكتفاء بتصوير الجزء الثاني من مسلسلها التاريخي "الحرملك"، وتستعد درة لبدء تصوير دورها في العمل نهاية شهر يناير الجاري.



على جانب آخر، بدأت "درة" في عقد جلسات عمل مع المخرج محمد بركة لبدء تحضيرات فيلمها السينمائي الجديد "جدران"، والذي ينتمي إلى أعمال الرعب حيث من المنتظر أن تبدأ تصويره مطلع فبراير القادم وجارِ ترشيح الأبطال المقرر مشاركتهم في الفيلم.



وتنتظر "درة"، عرض فيلمها السينمائي الجديد "يوم وليلة" أمام النجم خالد النبوي خلال أيام، وتجسد درة خلال أحداث العمل شخصية ميرفت التى تعاني العديد من التناقضات الفكرية، ومع تتابع الأحداث تواجه الكثير من المشاكل.