مجهولون يسرقون محل «بلايستيشن» في الجيزة

سرق مجهولون محل ألعاب "بلايستيشن" بالجيزة، حيث استولوا على عدد من الأجهزة، وفروا هاربين، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات، لكشف هوية مرتكبى الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.



تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد بتعرض محل ألعاب "بلايستيشن"، للسرقة على يد مجهولين، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة.



وبإجراء المعاينة والتحريات، تبين أن المتهمين استولوا على عدد من أجهزة الألعاب، بالإضافة إلى جهاز لاب توب، مستغلين انصراف مالك المحل وغلقه، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.