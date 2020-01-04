حزب المؤتمر يدشن حملة لمقاطعة السلع التركية

قرر حزب المؤتمر التقدم بطلب لمجلس النواب، لبحث إلغاء جميع اتفاقات التجارة الحرة الموقعة مع تركيا، كما قرر تدشين حملة شعبية لمقاطعة السلع التركية.



وكشف جهاد سيف، نائب رئيس الحزب والمتحدث الرسمى باسمه، عن أن المجلس الرئاسى بقيادة الربان عمر المختار صميدة فى حالة انعقاد دائم لمتابعة جميع تطورات الأحداث بعد قرار البرلمان التركى بالموافقة على إرسال قوات عسكرية تركية إلى ليبيا، مشيرا إلى أنه تم التشاور مع النائب أحمد حلمى الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، وتم الاتفاق على تقديم طلب رسمى للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، لبحث صدور قرار من البرلمان المصرى بإلغاء جميع اتفاقيات التجارة الحرة مع أنقرة وتدشين حملة شعبية لمقاطعة السلع والمنتجات التركية.



وقال "سيف" عقب اجتماع المجلس الرئاسى، إن حزب المؤتمر رأى اتخاذ هذه الخطوات وتطبيقها على أرض الواقع ردا علي السياسات التركية الداعمة للإرهاب، مطالبا الدول العربية باتخاذ خطوات مماثلة للرد العملى على النظام التركى ممثلا فى سلطان الدم رجب طيب أردوغان.