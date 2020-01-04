أمطار رعدية تضرب الإسكندرية لليوم الرابع

لليوم الرابع على التوالي، تضرب موجة الطقس السىء محافظة الإسكندرية، مصحوبة بهطول أمطار غزيرة رعدية تراوحت من 30 إلى 35 مم، ما يفوق الطاقة الاستيعابية لشبكة الصرف الصحى.



وأعلنت المحافظة أن كمية الأمطار الغزيرة بلغت 3 ملايين متر مكعب أي بزيادة مليونى متر مكعب، ما دفع الأجهزة التنفيذية للاستعانة بسيارات الدفع الخاصة بالمنطقة الشمالية العسكرية لسحب المياة من الشوارع.



وأهابت المحافظة بالمواطنين الالتزام بكافة التعليمات من قلة الحركة بالسيارات اعتبارًا من اليوم السبت، للسماح لسيارات شفط مياه الأمطار بالتحرك بسهولة، وعدم البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق، وعدم الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية أثناء حدوث البرق تجنبًا لخطر الصعق، وعدم الوقوف أسفل شرفات المنازل القديمة والمتهالكة، ولابد من تجنب السير بسرعات العالية تتعدي الـ60 كم والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد مع عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.





